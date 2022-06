The Soap Girls pronte ad incendiare Milano

A Milano il concerto delle The Soap Girls, band punk proveniente dall’UK e composta dalle sorelle Noemie Debray (chitarra, voce) e Camille Debray (chitarra, voce)

Il Legend Club Milano, in collaborazione con HERO Booking, è orgoglioso di annunciare il graditissimo ritorno delle The Soap Girls, live con tutta la loro carica esplosiva il 17 giugno.

Uno show assolutamente imperdibile che vedrà in apertura altri due gruppi già noti al nostro pubblico, Lizi and The Kids con la loro ultima fatica ‘Keep Walking’ – disco registrato a Los Angeles sotto la direzione di Gilby Clarke e pubblicato per Maninalto! l’11 Maggio 2022.

A completare la rosa abbiamo le Wicked Asylum, anch’esse in piena promozione dell’album ‘Out of the Mist’ uscito lo scorso Gennaio.

La chitarrista Mie detta il ritmo in modo meraviglioso e alimenta ogni canzone con un stile e grazia che affascinano il pubblico. Le sue maggiori influenze musicali sono Fleetwood Mac, Joan Jett and the Blackhearts, Heart, Nirvana, The Butthole Surfers e R.E.M e preferisce la musica più rilassata e malinconica.

La bassista Millie invece predilige musica più pesante, come Alice in Chains, Marilyn Manson, The Smashing Pumpkins, Korn, Alanis Morrissette, Hole, Aretha Franklin, Nirvana, Napalm Death e L7.

Avrete modo di ammirarla nella sua performance mentre ipnotizza la folla in fare sinuoso, creando con essa una forte connessione.

Millie e Mie si scambiano le parti vocali, mostrando quindi le loro nature individuali e aggiungendo quindi una dinamica particolare al progetto. Il loro terreno è il grunge, ma la loro etica è il punk.

Perchè dover etichettare comunque? In fondo è Musica, quella che graffia l’anima.

“Se essere controversi significa essere professionisti consumati, suonare grandi canzoni originali davanti a un pubblico riconoscente e trattare tutti con rispetto, The Soap Girls devono essere in testa al gruppo“. – Devolution Magazine

A seguire l’ultimo signolo ‘Breathe’ delle The Soap Girls rilasciato a Maggio.

The Soap Girls sono una band punk proveniente dall’UK e composta dalle sorelle Noemie Debray (chitarra, voce) e Camille Debray (chitarra, voce), di origine francese.

Sono cresciute in Sud Africa dove hanno iniziato la loro carriera musicale come artiste di strada, cantando mentre vendevano sapone, da cui l’origine del nome della band.

La band firma per Universal Records ed arriva al numero uno della chart Sud Africana con l’album ‘Xperience’ prima di trasferirsi nel 2015 in UK e reinventarsi come PUNK band.