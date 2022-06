Su Rai 4 “Before I Go to Sleep”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Before I go to sleep”: ecco la trama del film del regista Rowan Joffe’ con protagonista Nicole Kidman

In prima serata su Rai 4, con inizio alle ore 21:20, in onda il film “Before i go to sleep”, basato sull’omonimo romanzo del 2011 scritto da S. J. Watson, in Italia pubblicato con il titolo Non ti addormentare.

Christine è una donna che, a seguito di un grave incidente, soffre di amnesia anterograda: da anni si sveglia ogni giorno senza ricordi del suo passato più recente (ricorda infatti solo i suoi primi venti anni di vita). Non ricorda di essere sposata, né di avere un figlio, né cosa le sia successo il giorno dell’incidente che è all’origine dei suoi problemi.

Con l’aiuto del dottor Nasch, che ogni giorno si mette in contatto con lei per ricordarle chi è lui e che vuole aiutarla, inizia ad usare una fotocamera con cui tenere un videodiario, registrando i progressi che riesce a fare, per non dover ricominciare ogni giorno dal principio.

Questo metodo l’aiuta a mettere insieme vari tasselli della sua vita passata, scoprendo così che suo marito Ben le mente in merito alla causa della sua patologia, dicendole che si trattò di un incidente quando invece fu un’aggressione. Scopre anche di avere un figlio e che la sua migliore amica Claire, che non vede da anni, non si è trasferita in Canada come sostiene Ben.

Capisce quindi, anche grazie all’amica Claire, che il suo vero marito non la vede da quattro anni, e l’uomo che si spaccia per Ben è in realtà Mike, suo ex amante e autore dell’aggressione che le ha rovinato la vita.

Mike, uscito allo scoperto, afferma di essere l’unico ad averla sempre amata ma poi torna ad essere violento con Christine che, stavolta, reagisce ferendolo e bloccandolo fino all’arresto.

Christine, convalescente su un letto di ospedale, riceve la visita del vero marito e del figlio Adam che non incontrava da anni. Nel rivedere Adam capisce che sta riacquistando la memoria.

Nel cast: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong.