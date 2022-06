Lo Zodiaco Tour di Michele Bravi parte da Ortona

Michele Bravi annuncia le date della tournée estiva “Zodiaco Tour” che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “Zodiaco”, disponibile su tutte le piattaforme digitali

Michele Bravi annuncia le date della tournée estiva “Zodiaco Tour” che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “Zodiaco”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

“La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico.

L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui ZODIACO, il percorso degli animali intorno al cielo.

“Zodiaco” scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione, è un uptempo consapevolmente leggero che, già dalle prime note, permette all’ascoltatore di immergersi nel mood spensierato caratteristico del periodo estivo.

“Un sagittario come me non voleva smentire l’energia positiva ed entusiastica con cui l’astrologia ci descrive e il racconto ammiccante di un pezzo consapevolmente leggero ne è la diretta conseguenza”.

Il tour estivo, prodotto da Vivo Concerti, partirà sabato 23 luglio da Piazza del Teatro Tosti a Ortona (CH), si sposterà poi martedì 26 luglio a Treviso al Suoni di Marca presso le Mura di Treviso, sarà poi a Trento, sabato 30 luglio presso Piazza Duomo al Trento Summer Festival. Seguiranno i live a Marina di Pisa (PI), martedì 16 agosto a Piazza Delle Baleari, a Santa Marinella (RM) giovedì 1 settembre al Castello di Santa Severa che si concluderanno a Busca (CN), sabato 3 settembre, al Parco dell’Ingenio per Suoni dal Monviso. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

CALENDARIO DATE:

Sabato 23 luglio 2022 || Ortona (CH) @ Piazza del Teatro Tosti

Martedì 26 luglio 2022 || Treviso @ Suoni di Marca, Mura di Treviso

Sabato 30 luglio 2022 || Trento @ Trento Summer Festival, Piazza Duomo

Martedì 16 agosto 2022 || Marina di Pisa (PI) @ Piazza Delle Baleari

Giovedì 1 settembre 2022 || Santa Marinella (RM) @ Castello Di Santa Severa

Sabato 3 settembre 2022 || Busca (CN) @ Suoni dal Monviso, Parco Dell’Ingenio

BIO

Michele Bravi, cantautore umbro nato nel 1994 a Città di Castello, inizia a farsi conoscere al grande pubblico nel 2013.

Quattro anni più tardi sale per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, certificato doppio disco di platino, che anticipa l’album “Anime di Carta”, disco d’oro, tra i 10 più venduti del 2017.

Michele è stato tra i protagonisti della scena musicale del 2021 che si è aperto con l’uscita de “La Geografia del Buio”. Del disco, che ha debuttato #1 nelle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili, è stata pubblicata l’extended version il 12 novembre, contenente in aggiunta rispetto all’originale i brani “Cronaca di un tempo incerto” e “Falene”, nata dalla collaborazione con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants. La release dell’extended version è stata anticipata dal videoclip ufficiale del singolo “Cronaca di un tempo incerto”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

I brani de “La Geografia del Buio” e alcuni dei suoi successi precedenti sono stati protagonisti del tour estivo e autunnale grazie al quale Michele ha calcato i palchi dei principali festival, teatri e club italiani.

Quest’anno ha partecipato alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Inverno dei fiori”, certificato disco d’oro.

Concluso il tour primaverile “Live a Teatro”, che ha registrato tutto sold out, si appresta a partire per la tournée estiva “Zodiaco Tour”.