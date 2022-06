Il miglior software per la creazione di loghi

Questo articolo contiene programmi progettati specificamente per l’origine dei loghi. Si differenziano per il fatto che le loro funzionalità e capacità sono ottimizzate per questo scopo. Il programma include set come elementi grafici, modelli di testo, dimensioni corrispondenti.

I migliori servizi per la progettazione di marchi:

Adobe Illustrator è una piattaforma per lavorare con la grafica vettoriale. Con esso puoi creare illustrazioni, icone, motivi, loghi e molto altro. La caratteristica della grafica vettoriale è che, indipendentemente da come allunghi un’immagine del genere, rimane chiara a qualsiasi scala.

Caratteristiche principali di Adobe Illustrator:

Lavorare con forme geometriche

Creazione di illustrazioni

Traccia bitmap

Percorsi di modifica

Applicazione di riempimenti

Creazione di loghi

I professionisti salvano sempre il progetto in formato vettoriale, poiché è più facile lavorarci su in futuro. Questo formato viene utilizzato nella produzione di loghi, comprese le materie prime per il branding e la stampa. I vettori sono convenienti perché puoi stampare un logo per un biglietto da visita e un enorme banner pubblicitario allo stesso tempo.

Canva

Canva ha ampie opzioni per personalizzare la sua idea sulla base di modelli di base. Puoi ridimensionare le immagini, inserire testo, cambiare il colore di sfondo e altro ancora. L’immagine finita può essere salvata sul PC o condivisa sui social network.

Caratteristiche Di Canva:

Lavorare nel tempo corrente di più utenti su uno o più progetti

Crea e modifica animazioni e video GIF

Libreria con più di un milione di immagini stock

Raccolta di caratteri cirillici e latini

Pubblicazione online di progetti finiti

Creazione di grafici e grafici per i report

Aggiunta di texture all’immagine di sfondo.

La formazione del logo è veloce, semplice e conveniente, soprattutto per le persone senza molta esperienza nel design.

Turbologo

Se sei alla ricerca di un servizio per creare loghi eleganti in breve tempo, Turbologo sarà un assistente indispensabile. Questo designer ha migliaia di modelli di design del logo per tutti i gusti.

Vantaggi del designer Turbologo:

Semplicità e rapidità di funzionamento

Interfaccia intuitiva. Con l’aiuto di impostazioni dettagliate, creare un’etichetta non sarà difficile.

Comodo ufficio personale preferiti «i Miei logo», dove vengono salvati tutti i tuoi segni, con la presenza di ulteriori modifiche

La possibilità di rilasciare anche biglietti da visita di marca, carta intestata e busta nello stesso stile

Un servizio competente che viene costantemente aggiornato e migliorato con un’ampia selezione di modelli.

Funzionalità del servizio Turbologo

1) Più di 1 milione di icone. Un ampio database di immagini che viene aggiornato ogni giorno da designer di tutto il mondo.

2) Font per tutti i gusti. Raccolta di caratteri cirillici di alta qualità. Sarai in grado di trovare ciò che si adatta alla tua attività.

3) Le opzioni del logo sono gratuite. Non devi aspettare il tuo logo. Il designer Turbo logo raccoglie le opzioni al volo.

4) Stampa vettoriale di file. Il tuo marchio può essere stampato su una maglietta, un cartello o ovunque: ingrandisci senza paura di perdere qualità.

CorelDRAW

Un editor versatile per l’elaborazione di immagini raster e la progettazione di grafica vettoriale. Cosa ci dà? Possono essere modificati senza perdita di qualità! Lo zoom e le diverse rotazioni non comporteranno quadrati sfocati.

Caratteristiche principali di CorelDRAW:

Lavorare con il testo. Il programma ti consente di inventare i tuoi caratteri e di modificare quelli esistenti.

Lavorare con l’immagine. È possibile convertire le immagini raster in immagini vettoriali, modificare quelle esistenti e creare animazioni.

Crea immagini vettoriali da zero.

Traccia, disegna contorni, disegna ornamenti, motivi e altro ancora.

Design Evo

Il pratico editor design Evo ti aiuterà a creare un emblema senza troppe competenze professionali. Inoltre, il database del designer presenta soluzioni già pronte, tra le quali è possibile scegliere l’opzione appropriata. Si distingue per semplicità e facilità d’uso.

Dignità:

1. possibilità di creare un logo elegante

2. semplicità d’uso

3. usabilità

4. alta velocità del sito

5. disponibilità della versione mobile.

Speriamo che i metodi sopra suggeriti per i loghi ti aiutino a trasformare le idee creative in realtà. Scegli l’opzione migliore e mettiti al lavoro.