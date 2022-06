Elezioni comunali: Fratelli d’Italia traina il centrodestra

Elezioni comunali, Salvini: “Lega collante del centrodestra, uniti si vince”. Meloni: “Fratelli d’Italia forza trainante”

“Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra in prima persona è la strada vincente. Alle prossime politiche il centrodestra vince solo unito, chi pensa ad altri schemi non fa il conto con gli elettori”.

Così Matteo Salvini, in conferenza a Milano, nello giorno dello spoglio delle amministrative che vede vincere il centrodestra a Palermo con Roberto Lagalla e a Genova con Marco Bucci. Scenario simile a L’Aquila dove Pierluigi Biondi è vicino alla rielezione al primo turno.

SALVINI: “IL LEADER LO DECIDONO GLI ITALIANI“

“Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime elezioni politiche. Chi farà il presidente del Consiglio lo decideranno gli italiani. Io lavoro per un centrodestra unito”. Così, riferisce la Dire (www.dire.it), Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano.

MELONI: “FOSSI IN BERLUSCONI E SALVINI LASCEREI DRAGHI“

“Il primo turno di queste amministrative ci ha regalato belle soddisfazioni. Sicuramente il centrodestra esce vincitore”, dichiara Giorgia Meloni in conferenza stampa. “Il centrodestra si conferma competitivo, qualche problema in più ce l’hanno dall’altra parte. Non si può non notare l’enorme calo di consenso del Movimento Cinquestelle che non raggiunge la doppia cifra da nessuna parte”, prosegue la leader di Fratelli d’Italia parlando in via della Scrofa. “Questo Pd dovrebbe cambiare nome perché hanno qualche problema con la democrazia. Chi governa non lo decide Letta, i potenti, la Goldman Sachs. Lo decide il popolo”, incalza Meloni.

“La principale forza che sostiene il governo Draghi- sottolinea- non esiste più nella nazione. Credo che ci si debba davvero interrogare se tenere ancora in piedi questo governo e questo Parlamento”. Fdi chiede a Berlusconi e Salvini di lasciare il governo Draghi? “Non pongo le questioni così, ma fossi in loro lo farei“, aggiunge. “Il dato di Fdi all’interno della coalizione di centrodestra dice che in tantissimi comuni Fdi è la forza traino del centrodestra”, conclude.