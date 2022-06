“Ubriaca” è il nuovo singolo di Corvo: il brano, che racconta una storia vissuta dall’artista, è fuori sulle piattaforme streaming

Il primo singolo in uscita, “Ubriaca“, nasce da una storia vissuta e romanzata dall’artista, che tramite un giro di pianoforte ipnotico, e un ritornello super-catchy, parla di un insolito incontro tra due persone, che conoscendosi man mano, si accorgono di avere due vite e dei problemi completamente diversi tra loro, che difficilmente potranno eliminare. La fusion tra il pop e lo swing, condita da chitarre che rievocano l’alternative rock, da al prodotto un inconfondibile nota di freschezza, radiofonicità, e cantabilità.

Corvo, nome di battesimo Marco Bisceglie, è un cantante, produttore, compositore, arrangiatore e paroliere di Roma. Cresciuto nel quartiere di Centocelle, muove i primi passi con la musica nel 2012, prevalentemente di stampo house. Sperimentando nel corso degli anni, apre nel 2016 il progetto “2Choice”, dove da produttore, nel 2018, colleziona una finale Eurovision e molti awards nella Repubblica Ceca, affermandosi in Charts per svariati mesi con il singolo “Reasons to Love You”. Nello stesso anno pubblica “Run Away”, altro singolo che entra nella playlist Spotify Viral e supera il mezzo milione di streams. Con il Covid e problemi burocratici, decide di chiudere definitivamente il progetto per dedicarsi ad un altro scenario, quello dell’artista a 360°: nasce così Corvo, nome dovuto al fatto che “la magia avviene di notte”, ovvero che l’ispirazione per il suddetto, c’è solamente a notte inoltrata. Il progetto nasce da una voglia irrefrenabile di entrare nel palcoscenico italiano, dopo le esperienze all’estero, e di mettersi in mostra esprimendo la sua arte, tramite prodotti ascoltabili da tutti, dai più piccoli ai più grandi, e sperimentare più generi possibili dando comunque quella riconoscibilità che serve per identificarsi.