Sulle colline del lago d’Orta torna “Letture amene”

Sulle colline del Lago d’Orta la seconda edizione di “Letture Amene”, Festival della Natura, degli albi illustrati e delle arti

Ad Ameno, sulle colline del lago d’Orta, le giornate di sabato 18 e domenica 19 giugno saranno un concentrato di eventi dedicati a promuovere l’abitudine alla lettura attraverso tavole rotonde, laboratori e mostre, rivolti in particolare a bambini e ragazzi.

Ritornano, infatti, dopo il successo conseguito dalla prima edizione svoltasi nel 2021, le LETTURE AMENE.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale DragoLago con il patrocinio del Comune di Ameno, rientra nel progetto Libri in Gioco Attorno al Lago, promosso in collaborazione con Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone e Pro Senectute Omegna, e sostenuto da Fondazione Cariplo.

Il Festival si aprirà sabato 18 alle ore 10:00 presso il Museo Tornielli con la tavola rotonda “Uno sguardo alla natura attraverso gli albi illustrati e la musica”, moderata da Susy Soncin, bibliotecaria ed educatrice con esperienza di lungo corso a contatto con i bambini e le scuole, ideatrice con Anna Pisapia e Coordinatrice del Festival Letture Amene.

La giornata proseguirà con una serie di laboratori dedicati a ragazzi di varie fasce d’età.

Domenica 19, oltre alla tavola rotonda “Relazioni nella Natura: un abbraccio tra Nati per Leggere e Nati per la Musica”, sarà ancora possibile partecipare ai diversi laboratori.

Per tutta la durata del festival saranno visitabili le mostre “Il magico mondo delle piante”, con visita guidata e laboratorio, e “Mappe di lago”, un’esposizione di mappe del Lago d’Orta realizzate dai bambini della scuola primaria di San Maurizio d’Opaglio.

Inoltre, durante il Festival Letture Amene si potranno trovare libri sull’argomento e le novità più significative nella mostra mercato organizzata in collaborazione con la Libreria “La Piccola Officina del Libro” di Oleggio.

Le varie iniziative si svolgeranno in diverse location del centro storico del borgo di Ameno, in ambienti interni o all’aria aperta, e vedranno la partecipazione di Emanuela Bussolati, autrice illustratrice, vincitrice di prestigiosi premi letterari tra i quali Andersen e Lega Ambiente, Maria Cannata, pedagogista musicale e ideatrice di percorsi musicali tra suono e fiaba, Raffaella Castagna, autrice e illustratrice ed esperta in laboratori artistici, ideatrice del logo del Festival, Elisabetta Garilli, esperta di didattica musicale applicativa, compositrice e autrice, Pigi, educatrice esperta in laboratori di lettura, Francesca Archinto, direttore editoriale di Babalibri, Franco Pistono, esperto in educazione ambientale, autore e musicista.

La domenica mattina saranno coinvolte alcune figure significative dei Coordinamenti Nati per Leggere Piemonte: Lara Gobbi, del Coordinamento Ovest Ticino, Cristina Petruzza e Paola Borsa, della Biblioteca Marazza, Francesca Colli, referente della Provincia di Novara di Nati per la Musica, Katia Rossi ed Elettra Ariolo, della Biblioteca di Verbania, per un momento in cui condividere insieme e valorizzare buone pratiche sul tema della Natura, lettura tra musica e libri per i piccolissimi con l’ostetrica e formatrice Carmen Ceffa e l’autrice, musicista Maria Cannata.

Un gruppo di ospiti veramente importanti, sia dal punto di vista umano che professionale, nell’ambito della letteratura per l’infanzia e per ragazzi e nel mondo della musica e pedagogia musicali a livello locale e nazionale, figure strategiche nell’ambito della ricerca e del lavoro sul mondo dell’infanzia e della pedagogia rispetto al tema del Festival, che hanno conseguito riconoscimenti importanti anche a livello nazionale.

Tutte le attività sono a partecipazione gratuita ma i posti per i laboratori sono limitati quindi è necessario prenotarsi scrivendo a info.dragolago@gmail.com o contattando il numero telefonico 327 9507027.

Per tutti i dettagli è possibile consultare la locandina o visitare il sito www.dragolago.org