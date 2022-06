“Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie “Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet”: ecco la trama del film scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet

Rai Movie propone in prima serata, domenica 12 giugno 2022 alle 21:10, il film “Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet”, uscito nel 2013, scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet.

T.S. Spivet è un bambino prodigio di 10 anni, appassionato di scienza e inventore in erba, che vive nel Montana con la sua famiglia, composta dal padre cowboy, la madre entomologa, la sorella quattordicenne che sogna di diventare Miss America e il gemello dizigotico Layton. Quest’ultimo muore per colpa di una fucilata partita per sbaglio per un inceppamento dell’arma stessa che anche T.S. cerca di risolvere. Poco tempo dopo, T.S. riceve una telefonata inaspettata dallo Smithsonian Institution, che gli annuncia la vittoria di un premio per la sua invenzione di un dispositivo con cui si dovrebbe ottenere il moto perpetuo, e decide di andare a ritirare il premio a Washington mettendosi in viaggio all’insaputa di tutti: questo perché la sua famiglia, già di natura un po’ chiusa, è caduta in uno stato di depressione e sembra quasi aver dimenticato T.S. nonostante egli abbia fatto tutto il possibile per cercare di salvare il fratello, andando subito a chiedere aiuto dopo la fucilata.

Nel cast: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis, Niamh Wilson, Jakob Davies, Rick Mercer, Robert Maillet, Dominique Pinon, Julian Richings, Dawn Ford, Richard Jutras.