Joss Stone live al Castello di San Giusto a Trieste

Joss Stone porterà la sua musica sul palco del Hot In The City Summer Festival:, con uno show che verterà sia sui suoi grandi successi, che sui nuovi brani della recente release Never Forget My Love, l’ultimo album realizzato con la collaborazione di Dave Stewart degli Eurythmics.

Joss Stone fece il suo esordio ad appena 15 anni e da allora ha collezionato Grammy e Brit Awards, con sette album in sedici anni. Oltre ad essersi esibita al fianco di artisti leggendari e diversificati come James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, Melissa Etheridge, Joss è sempre stata nota per aver sperimentato con stili e sonorità diverse. Tutti i suoi album presentano un emozionante patchwork di varie influenze, creando un catalogo caratterizzato dalla fusione della sua potente voce soul con influenze dal reggae, dalla world music e dall’hip hop.

L’ultimo disco Never Forget My Love (febbraio 2022) non fa eccezione. Scritto e prodotto insieme a Dave Stewart (Eurythmics), le canzoni che lo compongono hanno l’impostazione dei classici cantautori americani del passato, con testi che a prima vista potrebbero suonare molto specifici per l’artista, ma che in realtà sono ampiamente applicabili alle persone con cui connettersi e abbracciarsi.

“Hai presente Dusty Springfield, Burt Bacharach, Dionne Warwick – quel tipo di canzoni di classe e senza tempo. Immaginati dei lunghi guanti e un abito”.

Una miscela affascinante: archi e fiati classici che si mescolano perfettamente con la voce unica di Joss. Sarà emozionante vederla eseguire questi nuovi brani dal vivo insieme ai suoi grandi successi. Quello che è certo è che sarà un viaggio musicale attraverso il catalogo di Joss e attraverso la sua vita.