Ixia in radio con “Tutto ebbe inizio”

In radio il nuovo singolo di Ixia dal titolo “Tutto ebbe inizio”: è il primo capitolo tratto dal Romanzo gotico musicato Caterina

“Tutto ebbe inizio”, in quanto apertura della storia, ha lo scopo di narrare le condizioni di partenza, l’incipit della storia. Qui vengono presentati i personaggi principali che, partendo da presupposti tra i più comuni, si troveranno travolti in un “viaggio” sconcertante!

Spiega Ixia che, in questa versione ambientata in Italia, sebbene abbia cercato di mantenere più dettagli possibili simili a quelli della versione originale, sarà inevitabile notare alcune piccole differenze, come la classe sociale dei personaggi, la location degli avvenimenti, che dalle coste inglesi giungono a quelle sicule.



Ixia nasce nel 2006 come personaggio di un “gioco di ruolo”, per trasformarsi nel nome d’arte di Pamela Ceccarelli quando entra come seconda voce nella Tribute Band dei Blackmore’s Night.

Successivamente inizia a pensare ad un progetto solista e a scrivere le sue prime canzoni nel 2013, tornando da una serie di concerti a Lipsia, andata come Guest nel concerto dei Cantus Lunaris per le date del Wave Gotik Treen.

A giugno 2014 esce il suo primo singolo “Katherine” che fa da apripista per la scrittura di altre canzoni. Ixia pian piano riesce a ritagliarsi uno spazio importante nel circuito celtico italiano ed internazionale, partecipando a diverse rievocazioni storiche e facendo diversi concerti come solista e corista.

Ad inizio 2017 presenta le sue canzoni in un bellissimo Live al Planet di Roma ed inizia a lavorare alle registrazioni del suo primo Album pubblicato il 24 novembre dalla Maqueta Records, insieme al video del brano Katherine pubblicato pochi giorni prima come apripista, seguito dal video di Shadows nel 2020.

In questi anni si eÌ€ esibita su palchi di festival italiani, come “Sulle Tracce del Drago” (L’Aquila), “In viaggio verso Isengard” (Viterbo), “Romagna Celtic Festival” (in provincia di Ravenna).

Ha partecipato, nel 2020 a Sanremo Rock, arrivando in semifinale a Sanremo, ma salendo sul palco dell’Ariston, durante la Finale, in qualitaÌ€ di corista per J.M. Byron e Vittorio de Scalzi.

Attualmente sta lavorando al nuovo Album ed alla versione italiana del primo, mentre si diletta in cover mensili ed a curare i Musica Celtica Music Awards in qualità di organizzatrice e presentatrice.