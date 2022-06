“Fantasmi” è l’album d’esordio di Kimerica

L’album di debutto di Kimerica, intitolato “Fantasmi”, fuori per Lost Generation Records su tutte le piattaforme digitali

Fuori per Lost Generation Records (e in distribuzione Believe) “Fantasmi“, l’album di debutto della cantautrice e producer Kimerica, già anticipato dai precedenti singoli “Coro per la fine del mondo“, “Not anymore” e “Guarda come me ne vado“. Kimerica affronta le varie fasi del dolore legato ad una separazione, fino alla completa rinascita. Il pop elettronico di “Fantasmi” si declina in vari modi nel corso del disco senza però mai perdere di vista l’importanza del racconto. Il rapporto con l’altro in “Fantasmi” prende varie forme, può essere immaginato e non consumato così come violento e abusivo, ricercato o al contrario evitato.

“Fantasmi” è stato realizzato con il sostegno di Italia Music Lab (www.italiamusiclab.com)

