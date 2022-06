Velasca e Alfa Romeo lanciano una linea di scarpe

Dalla collaborazione tra Velasca e Alfa Romeo nascono due modelli di scarpe scamosciate che porteranno i nomi “Giulietta” e “Duetto”

Due icone del Made in Italy, famose nel mondo per l’eleganza ed il comfort di cui sono espressione, hanno deciso di unirsi in una partnership che esalti la qualità italiana senza tempo. Dalla collaborazione tra il brand di calzature Velasca e la storica casa automobilistica Alfa Romeo italiana nascono così due modelli di scarpe scamosciate che porteranno i nomi ‘Giulietta’ e ‘Duetto’.

Nomi che celebrano due tra le più famose auto del Biscione, la Giulietta sprint del 1955 e la Duetto del 1969; due prodotti creati sull’idea del viaggio, del comfort e della qualità artigianale. I modelli sono l’adattamento di due pezzi di archivio del brand di Enrico Casati e Jacopo Sebastio, ma presentano alcuni dettagli e personalizzazioni in linea con il design e lo stile di Alfa Romeo come la suola in para, il doppio logo dei due brand e colori e cuciture che richiamano le tonalità della storica casa automobilistica italiana.

Anche il packaging è in linea con la storia e le identità dei brand. La scatola in cui verranno inserite le scarpe presenta una base verde, il logo in bianco e alcune linee bianche e rosse che ricordano la palette dell’auto. Inoltre, per abbracciare un design sempre più sostenibile, la base della scatola è realizzata in carta kraft avana, mentre le scarpe sono inserite in un sacchetto nocetta in cotone con stampa bianca e laccetti e cuciture rosse.

«Ogni nostra collezione – sottolineano Enrico Casati e Jacopo Sebastio, co-fondatori del marchio di scarpe – vuole essere un simbolo dell’italianità e dello stile di vita italiano. Le nostre calzature sono la perfetta fusione tra la tradizione centenaria dell’artigianato italiano e il design innovativo dallo stile senza tempo. Questi stessi valori li abbiamo ritrovati in un’azienda come Alfa Romeo, che da più di cento anni rappresenta l’italianità a livello internazionale». La capsule è disponibile online e nelle Botteghe di Velasca.