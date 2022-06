Previsioni meteo 11 giugno 2022: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 11 giugno 2022: alta pressione di nuovo in rinforzo, tempo stabile da Nord a Sud e caldo in aumento

Dopo un inizio di weekend con condizioni meteo instabili al Centro-Sud per il transito di una debole perturbazione, l’anticiclone si riprende la scena. Dalla giornata di oggi infatti l’alta pressione, e con essa il caldo, torneranno protagonisti dello scenario meteo sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni su tutte le regioni, con temperature massime in aumento. Nel corso del fine settimana, inoltre, potremo avere nuovamente città da bollino rosso o arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo grazie all’alta pressione in ulteriore rinforzo sulla nostra Penisola. I cieli risulteranno soleggiati da Nord a Sud, con temperature massime in ulteriore aumento. Lunedì scenario pressoché immutato, ad eccezione di temporali pomeridiani sul Trentino-Alto Adige, Alpi orientali e rilievi appenninici tosco-emiliani.

Intanto per oggi, sabato 11 giugno 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in Appennino. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino residui fenomeni sulle coste adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sui settori interni ma con locali fenomeni solo sui rilievi della Calabria, soleggiato sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.