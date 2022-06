“I bambini di Cold Rock” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “I bambini di Cold Rock”: ecco la trama del film, coproduzione USA-Canada, diretto da Pascal Laugier

Prima serata da paura su Rai 4 con il film “I bambini di Cold Rock”, in onda a partire dalle 21:20. Per molti anni, la cittadina di Cold Rock e’ stata il teatro di alcune misteriose scomparse di bambini, spariti nel nulla senza che nessuno abbia visto nulla o trovato mai alcuna traccia. I residenti credono che sia colpa dell’ “uomo alto”, un oscuro personaggio che, nell’ombra, porta via i piu’ piccoli per non liberarli mai piu’. Julia (Jessica Biel), un’infermiera dalla forte tempra, non ha mai creduto alle superstizioni finche’ una notte va in camera del figlio e non trova piu’ il bambino…

Nel cast: Jessica Biel, Jodelle Ferland, Stephen McHattie, William B. Davis, Samantha Ferris, Katherine Ramdeen, Kyle Harrison Breitkopf, Jakob Davies, Teach Grant, Alicia Gray.