Fabrizio Greco nuovo Presidente Assobiotec-Federchimica

L’Assemblea di Assobiotec-Federchimica ha eletto Fabrizio Greco, Amministratore Delegato di AbbVie Italia, nuovo Presidente

L’Assemblea dei Soci di Assobiotec–Federchimica ha eletto Fabrizio Greco, Amministratore Delegato di AbbVie Italia, nuovo Presidente dell’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, per il triennio 2022-2025.

Greco, che attualmente ricopre anche la carica di Chairman dello IAPG, l’Italian American Pharmaceutical Group, in passato ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e General Manager Pharmaceutical Products di Abbott Italia, dopo essere stato AD di Abbott Vascular Italia. Ha inoltre lavorato in Guidant fino a divenire General Manager dell’affiliata portoghese ed ha iniziato la sua carriera in Eli Lilly Italia dopo la laurea in Ingegneria all’Università di Genova e un Master in Business Administration alla Bocconi.

In Assobiotec-Federchimica ha coordinato per diversi anni il Gruppo Farmaco dell’Associazione ed è attuale membro del Consiglio Direttivo.

Alla nomina Greco, dopo aver ringraziato tutti gli associati per la fiducia accordata e il Presidente uscente Riccardo Palmisano per lo straordinario lavoro svolto in questi anni, ha comunicato la forte volontà di portare avanti il nuovo incarico nel segno della continuità dando però anche un rinnovato impulso alle relazioni Istituzionali. L’Assemblea dei soci ha nominato oggi anche i due Vice Presidenti: confermata Elena Sgaravatti, Presidente e CEO di PlantaRei Biotech; eletto Ugo Gay Senior Corporate Vice President Industrial Operations di DiaSorin.