“Da capo” è il nuovo album di Croma

“Da Capo” è il nuovo disco di Croma: fuori in digitale il nuovo album dell’artista milanese interamente prodotto da DIEMME

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Da Capo”, il nuovo album di CROMA.

Anticipato dai singoli estratti “Luce Nella Stanza” featuring John Wolf Loyalty e “La Rue” featuring Sean Poly, “Da Capo” è il nuovo progetto musicale dell’artista milanese del collettivo DSCT Crew. Questo album si presenta come un nuovo tassello nel percorso artistico del rapper, una nuova fase nella quale Croma ha elaborato, attraverso questi anni di lavorazione del disco, la sua necessità di uscire dalla sua zona di comfort e di mettersi alla prova su nuove sonorità ricercando un diverso approccio alla scrittura rispetto al passato.

“Da Capo” è composto da dieci tracce interamente prodotte dal producer Davide Pantoli in arte DIEMME. Il sodalizio artistico tra il rapper e il producer si fortifica dopo le loro precedenti collaborazioni, dando prova ancora una volta della loro grande compatibilità ed unione di intenti quando si tratta di portare delle proposte sempre innovative nel panorama urban nazionale. Numerosi gli ospiti che hanno collaborato a questo album: i già citati Sean Poly e John Wolf Loyalty, Nardy nel brano “Giovane Perso”, Rico Mendossa in “Regole Di Vita” e Santiago Keikei sulla traccia “Smog”.

“Da Capo è un disco rap con un’anima, è un disco che parla al mio passato, che soffre il mio presente, ma che guarda ad un futuro con un occhio meno drammatico del solito. Per me il risultato più grande è essere riusciti a portare a termine questo progetto nonostante tutto quello che il mondo ha attraversato in questi anni, e che continua ad attraversare. La musica ha tenuto vigile il mio cervello, stabili le mie amicizie e miei rapporti umani, e mi ha dato qualcosa in cui credere, qualcosa per poter ricominciare da capo”. – Croma

L’album è stato registrato presso il Good Vibes Studio di Torino, il mix&mastering dei brani è stato curato da Nicholas “Sano” Atzeni, mentre il progetto fotografico e l’artwork sono firmati rispettivamente da Mendez del Team De Rua e da Andrea Mascarello alias Maska.

Prossimamente sarà disponibile su YouTube il videoclip ufficiale del terzo singolo estratto “Cashback”.

BIO

Croma è un artista milanese (classe ’89) cofondatore del collettivo DSCT Crew insieme a Mr Sano. Presente sulla scena urban dal 2003, con la formazione Dissociati ha all’attivo due album: “Demo-lition” e “12 Ore”.

Nel 2012 intraprende la carriera da solista con il disco “Solitamente Solo” prodotto dalla DSCT ed in collaborazione con La Saletta Studio. Due anni dopo, insieme a Greve, pubblica per HV Records il joint album “Brutal Philosophy”: il progetto porterà i due artisti ad esibirsi su numerosi palchi in tutta Italia e nel 2016 verrà ristampato dall’etichetta PHNX con l’aggiunta di tre nuovi inediti, tra questi, “Back From Hell”, in cui i due artisti duettano con Ill Bill de La Coka Nostra.

L’anno successivo Croma pubblica con BM Records “Cuore”, un nuovo album solista che contiene le collaborazioni con Vacca nel singolo estratto “Mani Legate” e con Esa in “Lo sai”. Nel 2018 sempre con Esa aka El Prez pubblica l’ep “4You” prodotto da Greve e con la partecipazione di DJ Grappo.

Nel 2019 vede la luce “Amaro’’, un nuovo progetto in collaborazione con Greve curato da Bassi Maestro presso il Press Rewind Studio.

Due anni dopo, nel 2021, è la volta di “Monster Track”, album che sigla il ritorno della formazione “Brutal Philosophy” (Croma e Greve) pubblicato per l’etichetta romana Time 2 Rap. Tra le ultime release dell’artista ricordiamo “nxn” in collaborazione con il producer DIEMME, “La Creme“ featuring Thai Smoke e prodotta dal team romano Gumma vybz, “car2go” con Sano & Cxsx sempre prodotta da Diemme e “Flash” con Sano & Kevin B prodotta da Call me G.