Su Rai 1 “Con il Cuore nel nome di Francesco”

In prima serata su Rai “Con il Cuore nel nome di Francesco”: Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek con Albano e Raoul Bova, insieme per un grande evento di solidarietà

Rai 1 e Radio Rai Venerdì 10 Giugno alle 21.25 presentano l’appuntamento in diretta dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Carlo Conti con la partecipazione di Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek con Albano e Raoul Bova, conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da venti anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco”, è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose.

Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina.

L’edizione 2022 di “Con il Cuore Nel Nome di Francesco” vede il coinvolgimento di grandi artisti che si esibiranno nel corso della serata – anche dal vivo con le loro band – a sostegno della raccolta fondi.

Immersi in un’atmosfera Francescana Carlo Conti insieme e tutto il cast presente daranno luogo ad un eccezionale evento, una serata unica di musica, racconto e solidarietà.

La serata che unisce spettacolo, cultura e spiritualità vedrà anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Anche quest’anno “Con il Cuore nel nome di Francesco” andrà in onda in diretta radiofonica su Rai Radio1 oltre che in streaming su RaiPlay.

Il programma andrà in onda in replica Domenica 12 Giugno alle 16:10 sempre su Rai1.

Sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di Con il Cuore nel nome di Francesco fino al prossimo 31 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure donando 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fadtwe e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile