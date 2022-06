Justin Bieber ha la malattia di Lyme: il tour si ferma

Con un annuncio su Instagram, il cantante Justin Bieber ha comunicato ai fan lo stop del suo Justice Tour per l’aggravarsi dell’infezione da malattia di Lyme

“Non posso credere di dirlo. Ho fatto di tutto per stare meglio ma la malattia sta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò rimandar i miei prossimi show (ordine dei medici)”. Con una storia su Instagram Justin Bieber ha annunciato lo stop dei concerti del suo ‘Justice Tour’ in programma a Toronto. La pausa, spiega la Dire (www.dire.it), è dovuta all‘aggravarsi della malattia di Lyme, di cui ha annunciato di essere affetto nel 2020.

CHE COS’È LA MALATTIA DI LYME

La malattia di Lyme (borreliosi di Lyme) è un’infezione batterica trasmessa dal morso di una zecca. A causarla è il batterio Borrelia Burgdorferi, un microrganismo che può infestare le zecche, in particolare quelle appartenenti al genere Ixodes. Si tratta di una patologia ‘multisistemica’, perché interessa più organi e tessuti, soprattutto la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e il cuore. I disturbi possono essere di varia gravità. Si manifesta con un piccolo arrossamento sulla pelle (eritema migrante) all’altezza del morso di zecca, che tende poi a espandersi nelle zone circostanti. Se non trattata, possono presentarsi dolori articolari e muscolari, sintomi neurologici di vario genere, talora interessamento cardiaco, accompagnati spesso da sintomi simil-influenzali, quali spossatezza con sensazione di malessere. Trattata con antibiotici specifici, la malattia di Lyme ha un alto tasso di completa guarigione se presa in tempo. In caso di diagnosi tardiva la percentuale si riduce, con ricomparsa di sintomi dopo la terapia per la persistenza del batterio nei tessuti e negli organi.

LE STAR CHE HANNO CONTRATTO LA MALATTIA

Non solo Justin Bieber. Sono molte le celebrità che hanno annunciato in passato di aver contratto il morbo di Lyme. In Italia fu Victoria Cabello, che dopo anni di calvario è riuscita a guarire completamente. Tra le star di oltreoceano, invece, sono noti i casi di Bella Hadid e la madre Yolanda, Richard Gere, Alec Baldwin, Ben Stiller, Avril Lavigne, George W. Bush, Amy Schumer, Shania Twain, Kelly Osbourne.