I Solo su YouTube con il video di “Canzone per Greta”

Canzone Per Greta è il terzo tassello della band SOLO, moniker che cela un combo formato da esperti musicisti veneti già coinvolti in altri progetti di indiscusso spessore. Gli ingredienti principali sono una forte matrice funky jazz venata di psichedelia, unita a strutture prog e ad un sorprendente cantato in italiano dal sapore retrò. Canzone Per Greta esce per Dischi Soviet Studio.

SOLO è un gruppo musicale italiano nato dalla collaborazione di tre musicisti in studio di registrazione. La scommessa fra i tre è quella di registrare un disco in cui ognuno di loro suonerà uno strumento diverso rispetto a quello suonato nei relativi progetti paralleli.

“Canzone Per Greta: una canzone che parla della fine improvvisa di una amicizia a causa di un gesto estremo. Un brano dal ritmo leggero ma dal tema drammatico“.

Alex Fernet ci parla del Visualizer:

“La clip in questione si pone a metà tra un video ed un visualizer (arricchito dal testo del brano), un formato insolito ma decisamente caratteristico. L’idea nasce dalla frase io ti vedo già nel mare però non è più questa realtà: ho quindi pensato di fare camminare Elisa (l’attrice) all’indietro, mettendo successivamente play in reverse, così da ottenere le onde con moto contrario, cosa innaturale ma sottilmente percepibile. La canzone parla di una ragazza che non c’è più, e la scena vuole rendere questo senso di realtà-altra, come il vestito scuro e lungo della modella, la camminata lenta e china. Il video è smaccatamente lofi, filmato con una videocamera VHS, sia per scelta artistica che per disponibilità di mezzi .”

Ascolta CANZONE PER GRETA qui: https://bfan.link/canzone-per-greta