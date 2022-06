I Bob Vylan in concerto all’Off Tune Festival

Il duo londinese composto da Bobby e Bobb13, dopo l’uscita di fine aprile del nuovo album “Bob Vylan Presents The Price of Life”, annuncia una data estiva in Italia: la band si esibirà sul palco. I biglietti sono acquistabili su DICE

Non sono molte le band in grado di offuscare il confine tra punk e grime in modo così efficace quanto il duo londinese Bob Vylan. I loro testi, tanto schietti quanto avvincenti, trasudano tutta l’angoscia e la rabbia causate da un sistema corrotto e dalle sue pratiche discriminatorie. Dal punto di vista sonoro, secondo quanto riporta NME, la loro musica somiglia a “essere colpiti da un acquazzone di frecce affilate come rasoi“.

Nel 2019 Bobby (voce e produzione) e Bobb13 (batteria e guida spirituale) sono riusciti a generare un notevole hype grazie alle apparizioni come ospiti alle sessioni di Frank Carter & The Rattlesnakes nell’ambito del programma di Radio 1 di Annie Mac, poi supportando i Gallows nel loro show alla House of Vans e infine collaborando con Tricky – amico di lunga data dei Massive Attack – nel suo ultimo album.

Un tour nordamericano con il rapper hardcore Nascar Aloe e l’inclusione nella NME 100 Essential New Artists for 2020 hanno fatto partire lo scorso anno con il piede giusto. È ora di accettare il fatto che i Bob Vylan sono arrivati: sono incazzati, rumorosi, pieni di energia, e ormai è già troppo tardi per fermarli!