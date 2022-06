Gianni Verdoliva in libreria con “L’appartamento del silenzio”

Il nuovo romanzo di Gianni Verdoliva, intitolato “L’appartamento del silenzio”, esce con Fides Edizioni (parte del gruppo Les Flâneurs)

Non tutti i luoghi sono casa; solo alcuni sono “il posto giusto per viverci”. Ben lo sa Regina, proprietaria dell’agenzia immobiliare De Issis, che da anni, senza risultati, prova a vendere in centro città un’elegante casa d’epoca dalle pareti adornate di glicini. Non tutti i luoghi sono casa; solo alcuni sono “il posto giusto per viverci”. Ben lo sa Regina, proprietaria dell’agenzia immobiliare De Issis, che da anni, senza risultati, prova a vendere in centro città un’elegante casa d’epoca dalle pareti adornate di glicini.

“L’appartamento del silenzio”: così Regina ha ribattezzato quella dimora che sembra repellere ogni interessato che finora è andato a vederla, per via dell’aura di mistero che la pervade; ogni sua stanza grida un silenzio che sembra voler dire qualcosa, mandando diversi segnali. A quanto si dice, infatti, la vecchia proprietaria pare abbia predetto che avrebbero potuto abitare quelle mura solo persone speciali, in grado di recepire e ascoltare i messaggi silenziosi dell’appartamento; persone come Beppe Novari, che, senza indugio, ne diventa il nuovo proprietario. A guidarlo probabilmente nella scelta l’inconscio, o forse le anime di Iris, la moglie morta di parto, e Serafina, la bimba che avrebbe dovuto nascere.

L’appartamento, piano piano, riprende vita e ridona vita, facendo incontrare tra le sue stanze i vari personaggi del romanzo, tutti incompleti, affannati, alla ricerca di quella gioia e serenità che finora sono loro mancate. E lo fa ridando vita pure a se stessa, facendo chiudere il cerchio anche a chi ha abitato le sue stanze tantissimi anni fa e che ha generato quell’allure misteriosa e magica, propria delle cose sospese e irrisolte, trasformando finalmente il silenzio in gioia.

Gianni Verdoliva vive e lavora a Torino. Giornalista pubblicista, attualmente collabora col mensile Polizia e democrazia; è inoltre uno S.F.E.R.A. coach. Ha esordito nella scrittura con la raccolta di racconti Come anime scelte che si ritrovano con cui ha ottenuto diversi premi. Ritorno a Villa Blu è il suo precedente romanzo, finalista al Premio Il Convivio 2018 come opera inedita.