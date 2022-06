YouSign si rafforza in Italia e Germania

Yousign raggiunge 10.000 clienti in Europa e si rafforza in Italia e Germania: obiettivo fornire la firma elettronica alle oltre 50.000 PMI europee entro il 2024

Yousign, una delle principali piattaforme SaaS di firma elettronica in Europa, che ha l’obiettivo di dematerializzare interamente milioni di documenti in Italia entro il 2023, ha tagliato l’ambizioso traguardo dei 10.000 clienti in tutta Europa con l’obiettivo di equipaggiare le oltre 50.000 piccole e medie imprese europee entro il 2024.

Fondata nel 2013, Yousign è attiva in Francia, Germania, Italia e Polonia e con oltre 3 milioni di documenti firmati al mese in tutta Europa. Dopo aver chiuso un round di finanziamento da €30 milioni guidato dal fondo Lead Edge Capital e l’acquisizione di Canyon, azienda specializzata nell’automazione documentale e dei flussi di lavoro, la scale-up inaugura due nuovi uffici in Italia e Germania con l’obiettivo di essere ancora più vicina ai propri clienti.

Il mercato italiano per Yousign è il terzo più importante in Europa con un valore totale disponibile di €950 milioni con oltre 500 clienti che utilizzano la firma elettronica di Yousign tra PMI, aziende e liberi professionisti tra cui i leader assicurativi Groupama e Allianz Viva e la piattaforma di vendita di auto usate Autohero. Nel nuovo ufficio di Milano, il team composto da 10 persone, che nel prossimo futuro diventeranno 15, si occuperà di sviluppare ulteriormente il business, dedicandosi in particolare ai mercati assicurativi, bancari, delle HR, delle piattaforme software così come al mondo retail e del turismo.

In Germania Yousign è presente già da più di 2 anni fornendo la firma elettronica a clienti come il leader mondiale nella consulenza direzionale Roland Berger, il riferimento mondiale nella coltelleria Zwilling, l’agenzia interinale online Studitemps o la compagnia di trasporto pubblico di Monaco MVV, e inaugura il nuovo ufficio di Berlino, con l’obiettivo di seguire ancora più capillarmente il 1° mercato europeo per la firma elettronica.

Le sedi di Milano e Berlino così come il mercato polacco, sono coordinate da Fabian Stanciu, Head of International Expansion di Yousign.