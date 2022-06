Sercho online con il brano “Almeno noi”

Sercho su YouTube con “Almeno noi”, il videoclip del nuovo singolo estratto dall’ultimo album di inediti intitolato “SER”

Disponibile su YouTube il videoclip di ALMENO NOI, brano estratto dall’ultimo album di inediti SER firmato dall’artista romano SERCHO, pubblicato lo scorso settembre in digitale per Believe.

Un album in cui Sercho lascia trasparire tutta la sua vera essenza: i quindici brani della tracklist di SER sono legati insieme da una narrazione profonda e intensa, filtrata dal suo sguardo vigile e capace di scrutare al di sotto della superficie la realtà che lo circonda. Le parole chiave del quarto progetto in studio dell’artista sono tenacia, sacrificio (come suggerisce la ferita che compare sul viso nella cover dell’album) e spiritualità.

Proprio quest’ultima nel videoclip di ALMENO NOI, scritto e diretto dallo stesso Sercho insieme a Lorenzo Nafissi, si traduce in immagini che rappresentano non solo il concept di tutto l’album (oltre ad essere la radice del nome dell’artista, SER in spagnolo significa “essere”, accentuando l’importanza dell’autenticità a discapito dell’apparenza), ma anche i princìpi che guidano l’arte di SERCHO, fra bisogno di introspezione e voglia di dimostrare a tutti quanto si vale.

Immerso nella sua Roma, che si scorge nei frame della clip immortalando momenti di quotidianità fra le strade della città e i suoi protagonisti, SERCHO si sofferma sui volti di persone comuni (fra cui anche la nonna dell’artista). Il loro destino, così come quello del rapper, è legato alla resistenza che si rafforza affrontando sacrifici e delusioni. È lo stesso motore che dà all’artista la spinta per andare avanti e fare sempre un passo in più verso i suoi obiettivi, aiutato dalla fiducia in un Dio che ha per tutti noi un piano di salvezza.