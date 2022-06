Previsioni meteo 9 giugno 2022: piogge pomeridiane al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 giugno 2022: tempo in prevalenza stabile sull’Italia ma attenzione a temporali nel pomeriggio al Centro e al Sud

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia e senza il caldo africano dopo la bollente ondata della scorsa settimana. Il campo di alta pressione che aveva fatto salire le temperature ben oltre le medie stagionali ha lasciato spazio infatti a correnti più fresche che anche nella giornata di oggi potranno determinare precipitazioni tra pomeriggio e sera. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo in prevalenza stabile, con possibilità di temporali su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Come confermato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute non avremo città da bollino rosso o arancione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’inizio del prossimo weekend vedrà probabile maltempo sulle regioni del Centro-Sud e piogge diffuse fin dal mattino su tutte le aree del versante Adriatico, Calabria e Sicilia orientale. Tempo più stabile e soleggiato, invece, al Nord. Sabato una nuova rimonta anticiclonica regalerà tempo stabile e soleggiato su tutta la nostra Penisola, ma con caldo senza eccessi.

Intanto per oggi, giovedì 9 giugno 2022, al Nord Italia al mattino piogge sparse sulle regioni di nord-est e sull’Emilia Romagna, più asciutto tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio fenomeni più intensi sui settori sopracitati, poco nuvoloso solo sul Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile, con ancora acquazzoni e temporali sulla Romagna e piogge deboli o moderate su Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Venti moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con velature in transito e isolate piogge tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio qualche pioggia sulle regioni Adriatiche e sui settori interni della Toscana; nessuna variazione altrove. In serata attesi acquazzoni e temporali su Marche, Umbria e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o localmente agitati.

In Toscana tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali sparsi specie sui settori interni. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili su zone interne e bassa Toscana, migliora altrove. Tempo asciutto in serata con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attese precipitazioni sul Molise; velature in transito specie sulle regioni peninsulari. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulle coste tirreniche. In serata ancora qualche pioggia sparsa possibile sui settori tirrenici centrali, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.