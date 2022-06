Period Crunch: il cereale a forma di utero per sensibilizzare sul ciclo

Si chiama “Period Crunch” l’iniziativa di INTIMINA che, attraverso cereali a forma di utero, vuole incoraggiare le conversazioni sulla salute mestruale anche in famiglia

Appena c’è l’occasione parliamone. Anche al mattino presto! È questo il punto di vista di INTIMINA , il brand della salute intima femminile, che ha individuato il risveglio come un altro momento per aprire conversazioni sulle mestruazioni. E lo fa aggiungendo simbolicamente al tavolo della colazione i cereali con una forma che ricorda quella dell’utero (“Period Crunch”).

“Parlare di mestruazioni dovrebbe essere normale, ma a causa del continuo stigma risulta difficile e imbarazzante farlo anche con i propri cari. Non c’è scena più normale e quotidiana – interviene Danela ZAGAR, Global Brand Manager di INTIMINA – di quella in cui tutta la famiglia è seduta insieme al tavolo della cucina. I cereali “Period Crunch” sono progettati per sensibilizzare e aprire conversazioni sulle mestruazioni, poco frequenti in famiglia, come conferma anche l’indagine”

LA CUCINA PER PARLARE DI MESTRUAZIONI?

Per combattere lo stigma sulle mestruazioni è importante parlarne. Tuttavia, nonostante i passi da gigante fatti nella normalizzazione delle conversazioni sulle mestruazioni, metà delle persone (48%) rimane troppo imbarazzata per parlare apertamente di questioni mestruali. Inoltre, più di tre quarti (77%) non hanno mai parlato di nulla a che fare con le mestruazioni nel luogo in cui l’intera famiglia si siede e dialoga regolarmente: il tavolo della cucina.

CEREALI, LATTE E SCATOLA: COGLI LO SPUNTO PER PARLARE DI MESTRUAZIONI

Ogni cereale al lampone di INTIMINA ricorda fedelmente la struttura di un utero e il latte diventa addirittura rosso una volta versato nella ciotola. Il cereale è stato progettato in modo esclusivo per fungere da spunto di conversazione per persone di tutte le età e mettere in risalto le barriere sociali in corso attorno alle conversazioni del periodo.

Prendendo ispirazione dai vecchi giochi di scatole di cereali, la scatola “Period Crunch” include spunti di conversazione e un diagramma del sistema riproduttivo femminile per consentire alle persone di identificare dove si trova l’utero. Ciò segue una ricerca di INTIMINA che rivela che l’82% delle persone non è in grado di identificare correttamente dove si trova l’utero.

“Sono lieta che INTIMINA abbia sviluppato Period Crunch per aumentare la consapevolezza dello stigma sociale in corso intorno alle mestruazioni. È profondamente preoccupante – spiega Shree DATTA, ginecologa per INTIMINA – sentire che così tante persone rimangono a disagio a parlare dell’argomento e che solo il 25% si è informato nel momento cui c’erano supporti. Non vedo l’ora che Period Crunch avvii alcune conversazioni difficili e abbatta le barriere sul tavolo della colazione”.

LA TAPPA DI UN PERCORSO INIZIATO 2 ANNI FA

“Period Crunch” segue “Period”, una collaborazione nel 2020 tra INTIMINA e Pantone che ha visto la creazione di una sfumatura di rosso emblematica di un flusso mestruale e “The Wait’, un film che vede bambini di otto anni usare la loro età per dare voce alle persone che hanno aspettato otto anni o più per una diagnosi di endometriosi.

(1) Sondaggio su 2.190 intervistati nel Regno Unito effettuato tra il 27.04.22 e il 28.04.22 da CensusWide, commissionato da INTIMINA