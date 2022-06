DJ Fede & Dafa pubblicano l’album “1974”

DJ Fede & Dafa alias Young Veterans uniscono le forze: disponibile sulle piattaforme streaming l’album congiunto “1974”

Dopo i singoli di anticipazione Ghetto Master, Life Story con DJ Double S – pubblicato insieme al videoclip ufficiale – e Le Ultime Lacrime in collaborazione con Ape, esce in digitale 1974, l’album congiunto del DJ e producer torinese DJ FEDE e del conterraneo MC e amico di lunga data DAFA (distr. Believe).

Dal loro incontro nasce il progetto Young Veterans, che unisce due nomi storici dell’hip hop in Italia nella celebrazione di una visione, un background e una passione comune che dura da oltre vent’anni.

È così che dopo l’ultimo album Suono Sporco, DJ Fede si misura con nuove ispirazioni strumentali, sempre fedeli alla tradizione dell’hip hop più classico su cui si mettono alla prova le nuove rime di Dafa. Ad accompagnarli in questo viaggio in dieci tracce gli ospiti sui giradischi DJ Delta, il già citato DJ Double S, Dee Jay Park e DJ Tsura insieme alle voci di Ape, Dope One, Kiffa e Sab Sista.

​​”1974 è una grossa finestra che affaccia sui nostri anni Ottanta e Novanta”, racconta Dafa. “È un album fotografico raccontato in rima. Ho immortalato con la penna la Torino di quel periodo e il suo lato più crudo, l’Italia e i suoi status symbol a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica. Questo è 1974″.

“Gli anni di conoscenza e amicizia e l’affinità artistica ci hanno portato a produrre questo album. Il disco è esattamente lo specchio di ciò che volevamo fare, musicalmente parlando, siamo molto contenti del risultato”, aggiunge DJ Fede.

La collaborazione fra DJ Fede e Dafa, nata in alcuni brani degli ultimi album di DJ Fede Product of the ‘90s e Still from the ‘90s, è proseguita nello scorso anno con lo speciale episodio di Real Talk Tuttora Non Smetto, divenuta bonus track dell’album Suono Sporco.

Da quel momento, il loro sodalizio si è rafforzato fino ad arrivare a questo nuovo progetto che omaggia sin dal titolo il loro anno di nascita e, di conseguenza, un’intera generazione che porta con sé i ricordi di una vita passata sopra e sotto i palchi. Dai Lyricalz, gruppo embrionale di Dafa, ad Area Cronica (di cui l’MC ha fatto parte con Tormento, Big Fish, la stessa Sab Sista e diversi altri artisti), sono molte le citazioni al passato, così come le storie raccontate nell’album che prendono vita grazie alla scrittura di Dafa, ricca di immagini.

C’è spazio per i racconti personali (Life Story) e per lo storytelling (Cubo di Rubik), la fotografia della città (Le Strade di Toro), le passioni extramusicali (Domenica all 3): in questi dieci brani la nostalgia del passato si intreccia alle considerazioni sul presente in cui vivono oggi DJ Fede, Dafa e i loro ospiti.

TRACKLIST

1. Intro (Young Veterans) feat. Dee Jay Park

2. Ghetto Master

3. Le Ultime Lacrime feat. Ape

4. Life Story feat. DJ Double S

5. Cubo di Rubik

6. Anni Luce feat. Dope One

7. Le Strade di Toro feat. DJ Tsura

8. Domenica alle 3 feat. Kiffa

9. Luna Park feat. Sab Sista

10. Outro (1974) feat. DJ Delta