Diabete: il controllo di 4 biomarcatori può allungare la vita

Nei pazienti con diabete di tipo 2 il controllo di quattro biomarcatori potrebbe aggiungere fino a un decennio alla loro aspettativa di vita

Nelle persone affette da diabete di tipo 2 il controllo di quattro biomarcatori potrebbe aggiungere fino a un decennio alla loro aspettativa di vita, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

Per questo modello analitico decisionale i ricercatori hanno utilizzato il modello di microsimulazione del diabete Building, Relating, Assessing, and Validating Outcomes (BRAVO), che ha attinto ai dati degli adulti con diabete di tipo 2 che hanno partecipato alla National Health and Nutrition Examination Survey nel 2015-2016. Questi dati sono stati quindi confrontati con quelli sulla mortalità a breve termine del National Death Index. L’età media dei partecipanti era di 65,6 anni e il 46% erano donne.

Le quattro categorie di biomarcatori valutati sono state divise in quartili e per l’analisi finale sono state considerate le medie di ciascuno dei quattro gruppi:

emoglobina glicata (HbA1c): inferiore a 6,4%, 6,4%-7,2%, 7,3%-8,2% e superiore a 8,2%.

pressione sistolica (SBP): meno di 122, 122-132, 133-144 e oltre 144 mm Hg

colesterolo LDL (LDL-C): inferiore a 73, 73-96, 97-122 e superiore a 122 mg/dl

Indice di massa corporea (BMI): inferiore a 27, 27-31, 32-36 e oltre 36

Maggior aspettativa di vita con il controllo metabolico

Tra i 421 individui con diabete di tipo 2, quanti hanno iniziato lo studio nel quartile più alto dei livelli di emoglobina glicata (media 9,9%) e sono riuscita a ridurla portandola a livelli normali (media 5,9%) sono stati in grado di aggiungere 3,8 anni alla loro aspettativa di vita, hanno riferito l’autore senior Hui Shao e colleghi dell’Università della Florida a Gainesville. I soggetti i livelli di HbA1c più alti e che sono stati in grado di ridurli fino al terzo quartile (media 7,7%) hanno ottenuto un aumento di 3,4 anni di vita

Anche se in misura minore, i pazienti che hanno ridotto l’HbA1c da una media del 7,7% fino al 6,8% (il secondo quartile) hanno comunque aggiunto sei mesi alla loro aspettativa di vita. Invece la riduzione dal 6,8% al 5,9% (il primo quartile) non sembrava avere benefici.

Anche il raggiungimento di altri obiettivi metabolici sembrava migliorare l’aspettativa di vita per questi individui. Per quanto riguarda l’indice di massa corporea, i soggetti nei tre quartili più bassi di BMI medio hanno guadagnato diversi anni di vita rispetto a quelli nel quartile più alto con un BMI medio di 41,4 (obesità grave):

BMI medio 33,0 (terzo quartile): 2,0 anni di vita aggiuntivi

BMI medio 28,6 (secondo quartile): 2,9 anni di vita aggiuntivi

BMI medio 24,3 (primo quartile): 3,9 anni di vita aggiuntivi

Modelli simili sono stati osservati con la pressione sanguigna. Rispetto al quartile più alto di pressione sistolica (media di 160,4 mmHg), i livelli inferiori a 114,1 (primo quartile), 128,2 (secondo quartile) e 139,1 (terzo quartile) erano associati al guadagno rispettivamente di 1,9, 1,5, e 1,1 anni di vita.

Livelli più bassi di colesterolo LDL sono risultati associati a qualche mese aggiuntivo di aspettativa di vita. Rispetto ai pazienti nel quartile più alto con una media di 146,2 mg/dl, quelli con livelli medi di 59 mg/dl (primo quartile), 84,0 mg/dl (secondo quartile) e 107,0 mg/dl (terzo quartile) erano associati a un aumento 0,9, 0,7 e 0,5 anni di vita.

Fino a 10 anni di vita in più con il controllo di più biomarcatori

«I nostri risultati possono essere utilizzati da medici e pazienti per selezionare gli obiettivi di trattamento ottimali, per motivare i pazienti a raggiungerli e per misurare i potenziali benefici per la salute di interventi e programmi per migliorare la cura del diabete» hanno raccomandato gli autori. «Un migliore controllo dei biomarcatori può potenzialmente aumentare l’aspettativa di vita di 3 anni in un soggetto medio con diabete di tipo 2. Per quanti hanno livelli molto elevati di HbA1c, SBP, LDL-C e BMI, il controllo dei biomarcatori può potenzialmente aumentare l’aspettativa di vita di oltre 10 anni».

Questo messaggio è particolarmente vero per i pazienti più giovani con diabete di tipo 2, dal momento che i benefici del controllo dei biomarcatori sono risultati più pronunciati in questa fascia di età. L’entità dei vanmtaggi in termini di aspettativa di vita sembrava diminuire per i pazienti più anziani e variava leggermente anche in base al sesso.

«Una donna tra i 50 e 60 anni e BMI di 30, pressione sistolica di 160 mm Hg e HbA1c del 10% può aspettarsi di vivere altri 3,0 anni riducendo la sua pressione a 120 mm Hg e può guadagnare 1,2 anni riducendo il BMI a 25» hanno spiegato i ricercatori. «Per un paziente di sesso maschile di età compresa tra 50 e 60 anni con BMI di 35, SBP di 160 mm Hg, HbA1c dell’8% e LDL-C di 130 mg/dl, la riduzione del BMI da 35 a 30 è stata associata a ulteriori 1,4 anni di aspettativa di vita. Tuttavia, per un paziente di sesso maschile di età compresa tra 70 e 80 anni con gli stessi livelli di biomarcatori, la riduzione del BMI a 30 kg/m2 è stata associata a un guadagno di soli 0,6 anni».

Una limitazione dell’analisi era che la malattia renale allo stadio terminale non era inclusa come variabile nel modello BRAVO, fatto che potrebbe sovrastimare l’aspettativa di vita, ha affermato il gruppo di Shao. Altre limitazioni erano la mancanza di inclusione di altri biomarcatori come i trigliceridi e l’esclusione di pazienti con diabete di tipo 2 con una storia di malattie cardiovascolari.

Bibliografia

Kianmehr H et al. Potential Gains in Life Expectancy Associated With Achieving Treatment Goals in US Adults With Type 2 Diabetes. JAMA Netw Open. 2022 Apr 1;5(4):e227705.

Leggi