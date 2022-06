Dermatite atopica: negli anziani rischio demenza più elevato

Nuovo studio: nei pazienti più anziani affetti da dermatite atopica è stato riscontrato un aumento del 27% dell’incidenza di demenza

Nei pazienti più anziani affetti da dermatite atopica è stato riscontrato un aumento del 27% dell’incidenza di demenza, secondo quanto emerso da uno studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).

Essendo l’organo più grande del corpo, la pelle può svolgere un ruolo vitale e precedentemente non riconosciuto nella demenza, una condizione debilitante che si stima colpirà 152 milioni di persone in tutto il mondo entro il 2050, con opzioni di trattamento limitate, hanno premesso il primo autore Alexa Magyari e colleghi della University of California Berkley School of Public Health.

L’infiammazione cronica è risultata essere un importante predittore e un meccanismo coinvolto nell’insorgenza e nella progressione dei cambiamenti neuropatologici osservati nella demenza. Gli studi hanno identificato delle correlazioni tra altre condizioni infiammatorie croniche e la demenza, ma si conosce poco sul ruolo dell’eczema atopico, che colpisce un’elevata percentuale di persone anziane.

La dermatite atopica è una condizione cronica della pelle caratterizzata da una disregolazione immunitaria che colpisce il 5-15% delle persone di età superiore ai 60 anni. Due studi precedenti ne hanno scoperto l’associazione con un rischio almeno due volte superiore di demenza, ma erano limitati da diagnosi autodichiarate e campioni di piccole dimensioni, hanno aggiunto.

Ulteriori indagini su una possibile associazione tra eczema e demenza sono importanti, perché possono fornire una nuova strada per l’identificazione precoce di individui ad alto rischio di insorgenza del deterioramento cognitivo e per ridurre il rischio a lungo termine. Obiettivo di questo studio era determinare se negli anziani la dermatite atopica attiva è associata a nuovi casi di demenza e se la forza dell’associazione varia in base alla gravità della malattia della condizione cutanea.

Uno studio su un ampio campione di pazienti

I ricercatori hanno condotto uno studio di coorte longitudinale sui dati delle cartelle cliniche elettroniche relative alle cure primarie dell’Health Improvement Network (THIN) britannico, che includeva pazienti di età compresa tra 60 e 100 anni senza precedente di diagnosi di demenza. Tramite un algoritmo convalidato che utilizza codici e prescrizioni mediche sono stati identificati i soggetti con dermatite atopica attiva e le nuove diagnosi di demenza durante il follow-up.

In totale sono stati inclusi oltre 1,7 milioni di persone, circa 57mila dei quali hanno avuto una diagnosi di demenza su 12.618.801 anni persona di follow-up, pari a un tasso di incidenza 45/10.000 anni persona. L’eczema è stato diagnosticato nel 12% dei soggetti (poco più di 213mila) con diagnosi di demenza. Tra questi 94.926 soggetti soddisfacevano i criteri diagnostici per l’eczema atopico prima dell’inizio del follow-up e 118.518 durante il follow-up.

Rischio di demenza più elevato negli anziani con eczema

Tra i pazienti con dermatite l’incidenza della demenza era di 57/10.000 anni persona (12,1% della popolazione studiata) rispetto a 44/10.000 anni persona in quelli senza eczema. Dopo l’aggiustamento per i fattori confondenti il risultato si è tradotto in un aumento complessivo del rischio di demenza del 27% nei soggetti con eczema, con il rischio più elevato in caso di malattia cutanea grave.

«Sono necessarie ulteriori ricerche per identificare il meccanismo attraverso il quale la dermatite atopica è correlata alla demenza» hanno fatto presente gli autori. «Ipotizziamo che possa essere correlato all’infiammazione, dal momento che i pazienti con eczema atopico hanno livelli più elevati di marcatori infiammatori sierici, che sono stati collegati a cambiamenti strutturali nella sostanza bianca, declino cognitivo e demenza. La dermatite è stata inoltre associata a scarsità di sonno, un fattore che può essere coinvolto nella patogenesi della demenza»

«I pazienti con eczema atopico in un’ampia coorte di assistenza primaria basata sulla popolazione mostravano un piccolo aumento del rischio di demenza» hanno concluso «Questa condizione dermatologica è comune tra gli anziani, quindi in futuro andrebbe studiato l’impatto dello screening dei pazienti con eczema atopico per il deterioramento cognitivo nell’età adulta».

