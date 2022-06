Arriva in libreria “Discarilandia”

Dal 10 giugno in libreria “Discarilandia. Un luogo dove ogni cosa trova il suo posto”, il volume illustrato per sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente

Dal 10 giugno è in libreria “Discarilandia. Un luogo dove ogni cosa trova il suo posto”, il volume illustrato edito da 24 ORE Cultura per avvicinare i piccoli lettori – dai 5 agli 8 anni – a importanti tematiche sociali come quelle del rispetto dell’ambiente, ma anche dell’inclusione e dell’amicizia.

Il libro, attraverso un linguaggio semplice, aiuta i bambini a comprendere fin da subito l’importanza di stili di vita più sostenibili, iniziando da azioni concrete come la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.

Le illustrazioni di Silvia Marinelli, che accompagnano il racconto di Alessandra Giglio, tratteggiano un’atmosfera fiabesca ma contemporanea in cui prende vita “Discarilandia”, un luogo dove ognuno si sente finalmente a casa. La storia narrata non è ambientata in luoghi fatati, boschi o castelli, ma nella periferia di una città qualunque. E i protagonisti non sono cavalieri, draghi o supereroi ma comuni rifiuti.

I bambini impareranno così a familiarizzare con Mozzicone di Sigaretta, Bottiglia di Plastica e Foglio di Carta e compiranno insieme a loro un avvincente viaggio alla ricerca del posto magico dove tutti i rifiuti desiderano andare. Ad aiutarli A, un bambino annoiato che non sa con chi giocare.

L’esperienza del libro non si conclude tra le sue pagine ma, grazie ad un QR Code, è possibile ascoltare il racconto della storia dalla voce dell’autrice.

Nel rispetto della natura e dell’ambiente il libro è realizzato interamente con carta riciclata e confezionato con pellicola biodegradabile e compostabile.

Scheda tecnica

Titolo: Discarilandia. Un luogo dove ogni cosa trova il suo posto

Editore: 24 ORE Cultura

Illustrazioni di: Silvia Marinelli

Un racconto di: Alessandra Giglio

Formato: cartonato 22 x 22 cm

Pagine: 34 pagine

Prezzo: € 22,90

Codice ISBN: 978-88-6648-612-1

In vendita in libreria e online

Età consigliata: 5-8 anni