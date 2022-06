Rapha pubblica l’album “Meteore”

Fuori in digitale “Meteore”, il disco di debutto di Rapha già anticipato dai singoli “In punta di piedi” e “Acque amare”

Esce “Meteore“, il disco di debutto di Rapha già anticipato dai singoli “In punta di piedi” e “Acque amare“. Una raccolta compatta ma ricca di sorprese da ascoltare tutta d’un fiato, così come le meteore vengono ammirate per pochi istanti prima di svanire nella coltre celeste. Cinque canzoni che spaziano tra l’acustico e l’elettronico, ed una poesia come sesta traccia a terminare il viaggio. Rapha si impone quindi nella nuova scena romana con un disco dalle sfumature autobiografiche in cui è impossibile non identificarsi. L’estate inizia ufficialmente così.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/2IMT7dlBOB1uOf0akGftIc?si=Rt3Zzz9ASvKYtmV_VZrIOA

BIO:

Rapha, al secolo Raffaele Aloisio, è un cantautore italiano cresciuto tra la periferia romana e Rocca di Neto, un piccolo paese in provincia di Crotone. Dall’età di 15 anni coltiva la sua passione per la musica con il suo amico nonché produttore, Flavio Cancellieri, in arte Adri, pubblicando i suoi primi singoli tra il 2019 e il 2020. Nel 2022 è prevista l’uscita di nuova musica con sonorità che spaziano dall’indie al pop e, in particolare, una scrittura senza tempo tra l’astratto e il concreto.