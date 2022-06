Previsioni meteo 8 giugno 2022: piogge sparse nel pomeriggio

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 giugno 2022: fine dell’ondata di caldo ma attenzione a piogge e temporali di stampo pomeridiano

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo l’intensa ondata di caldo che ha caratterizzato il ponte del 2 Giugno. L’anticiclone nordafricano infatti è in ritirata e sulle nostre regioni affluiscono correnti più fresche che determinano un calo delle temperature. La prima parte della giornata di oggi trascorrerà con clima asciutto lungo tutto lo Stivale. Tra pomeriggio e sera saranno possibili piovaschi su Friuli, Umbria e Puglia. Il grande caldo finirà su tutta l’Italia come emerge anche dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che vede l’assenza di città da bollino rosso o arancione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora tempo in prevalenza stabile, con possibilità di precipitazioni pomeridiane su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Venerdì avremo un inizio di weekend con probabile maltempo al Centro-Sud e piogge diffuse fin dal mattino su tutte le regioni del versante Adriatico, Calabria e Sicilia orientale. Tempo più stabile e soleggiato, invece, al Nord.

Intanto per oggi, mercoledì 8 giugno 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e su Alpi e Appennino settentrionale e in locale sconfinamento specie sul Piemonte, sereno o poco nuvoloso in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge diffuse e temporali sparsi. Piogge in esaurimento nella notte al Nord-Ovest. Temperature Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulle regioni adriatiche, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata ancora instabilità con piogge sparse, più asciutto sul versante tirrenico. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge sparse sui settori interni, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi tra Molise, Puglia e zone interne della Campania, cieli soleggiati altrove. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla sera ma sempre con tempo asciutto.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la Penisola.

