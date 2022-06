La danza è erotismo e rottura degli schemi

L’erotismo attraverso la danza che, rispetto a molte altre attività, è un potente facilitatore dei rapporti sociali

La danza, rispetto a molte altre attività, è un potente facilitatore dei rapporti sociali, in una sala da ballo si entra generalmente con la disponibilità all’incontro emotivo con gli altri. Persone che fino a qualche minuto prima erano perfetti estranei, accomunate dalla medesima apertura psicologica si presentano, si stringono e si abbracciano fino a confondere addirittura i propri respiri. Anche l’aver ballato una sola volta un ballo insieme ad un’altra persona permette di costruire un tessuto relazionale potente e fatto avvenire uno scambio emotivo profondo.

La danza diventa un gioco sottile fra i sessi attraverso il quale si ritrova il piacere dell’esperire l’attività ludica, nel contesto della sala da ballo, svincolato dalla realtà e dalle sue leggi, giocare ci consente di esprimere le nostre emozioni e di mostrarci per ciò che siamo.

Nel ballo i corpi si sfiorano ed entrano in contatto senza più regole fisse, rigide e prefissate, i ruoli uomo-donna si ripresentano sotto forma di mascolinità e femminilità, l’espressione corporea riproduce veri e propri dialoghi tra i partner, basati su una reciproca seduzione. Il ballo di coppia che più di tutti viene considerato sensuale ed erotico è il tango, altrimenti definito “l’espressione verticale di un desiderio orizzontale”: il tango è la sensualità fatta danza. Sia nel tango che nel sesso vi deve essere libertà: nell’uomo di decidere i passi, nella donna di accettare gli inviti. La fine di un tango è un poco come la situazione post orgasmica: vi è appagamento e si è proiettati in avanti nell’attesa del prossimo incontro.

Aldo Giannulli, scrittore e professore di Storia Contemporanea, in un’intervista afferma che la danza ha un ruolo chiave nella rivoluzione sessuale, è la concretizzazione dell’Eros. Non a caso per lungo tempo non è stata vista di buon occhio dal mondo ecclesiastico. Fino al ‘700 c’erano soprattutto balli di gruppo, poi balli di coppia. Il passo a due è più peccaminoso, è un corteggiamento-accoppiamento esplicito. È la liberazione del corpo.

Insomma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la danza come libera espressione del corpo e conoscenza profonda di sé, per porsi con maggior sicurezza nella relazione con l’altro e, perché no, per vivere un’intimità più giocosa e divertente.

Lo sapevi che:

Il ballo “sociale” del XVIII secolo era il momento in cui si mostravano in società le figlie da marito, affinché i pretendenti potessero ammirarle e, prenotando un ballo sul loro carnet, si potessero stringere accordi matrimoniali. Il ballo di coppia, inteso come momento più intimo e d’incontro, emerge nell’800, con il valzer, dove finalmente gli schemi rigidi del ballo settecentesco si allentano per permettere alla coppia di stringersi nell’abbraccio romantico.

Nel 1989 uscì il brano musicale “Lambada” che diventò il tormentone di quell’estate e ancora oggi è considerato uno dei balli latini americani più sensuali di coppia.