“Illuminami adesso” è il nuovo brano degli Altapressione

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Illuminami adesso” (Golden Factory Records ) , il nuovo singolo degli AltaPressione

“Illuminami adesso” racconta il desiderio di essere noi stessi e la consapevolezza di quanto sia importante trovare la persona che lo accetti. Molto spesso crediamo di essere il sole ma in realtà riflettiamo semplicemente la luce di chi ci sta di fronte, senza rendercene conto, ed “Illuminami adesso” è il modo più semplice e diretto per esprimerlo in due parole che non siano “Ti Amo”.

Spiega la band a proposito del brano: “Ormai abbiamo capito che la luce del sole non ci smaterializza, quindi è arrivato il momento di uscire e farci conoscere”.

Biografia

AltaPressione è un progetto musicale innovativo e indipendente che ha radici profonde nel tempo; un’evoluzione musicale che parte dal 2004 dopo anni di esperienza maturata come coverband. Gli esordi nella composizione richiamano inevitabilmente le sonorità da cui i componenti prendono ispirazione, ma sempre alla ricerca di un piglio distintivo e originale. L’esperienza, la passione e l’affiatamento che si respirano all’interno del progetto portano la band a conquistare in breve tempo numerose soddisfazioni.

Nel 2011 l’identità degli AltaPressione viene rafforzata dall’inizio della collaborazione con Roberto Terzani “Ex Litfiba”, che ne diventa il Produttore Artistico determinando la svolta nella personalità musicale della band. Molti sono i traguardi che gli AltaPressione raggiungono negli anni, calcando palchi di prestigiosi Festival Nazionali in cui riescono a ottenere importanti vittorie e riconoscimenti autorevoli, fino a quando nel Dicembre del 2012 il loro album di esordio “AltaPressione” viene presentato in anteprima da Red Ronnie sul palco dello storico Roxy Bar. Dà li a poco si susseguono una serie di importanti eventi che rafforzano ancora di più il percorso musicale del gruppo: il primo singolo “Vieni Via” ottiene subito oltre 200.000 visualizzazioni su Youtube – il secondo, “Amami Ancora”, diventa Disco Supersonic ed entra nella programmazione di Radio 105. A Febbraio 2014 un’altra grande soddisfazione legata ancora una volta all’album di esordio: il brano Il giorno che non c’è viene scelto dal regista Giovanni Veronesi per entrare a far parte della colonna sonora del suo ultimo lavoro Una donna per amica, con Fabio De Luigi e Laetitia Casta.

I lavori di composizione e sperimentazione continuano ininterrottamente nel tempo e gli AltaPressione raggiungono la loro nuova identità musicale quando decidono di proporre nei più importanti Club e Discoteche Nazionali una scaletta di cover “Deep House” riarrangiate completamente con un impronta fresca e personale. Il successo di questo “esperimento sonoro” è la scintilla che dà origine a nuove composizioni in un genere musicale unico e ricercato. Nuove sonorità e una profonda maturità musicale acquisita negli anni danno vita a quest’ultimo disco che vanta la collaborazione come co-autore di Francesco Ciccotti.

“Solo Stanotte” esce a maggio 2018 ed è il primo singolo di questa nuova avventura musicale, che racchiude al suo interno la nuova essenza degli AltaPressione. Il brano vince il Premio Lunezia e conquista la finalissima del deejay on stage.

La fase successiva della band è stata travagliata e combattuta come una crisi mistica ma è sfociata in una creatività ancestrale che ha lasciato sul terreno un tappeto di nuove pelli.

“Abbiamo faticato tanto per togliere tutti gli strati ma adesso ci potete guardare attraverso, come qualcosa di Assente ma ci siamo come non mai” (Assente, singolo uscito a luglio 2021)

“Avevamo voglia di un posto dove sentirci leggeri come angeli ma sporchi come diavoli…Ora lo abbiamo: Paradiso Libre”(Paradiso Libre, singolo uscito a luglio 2021)

