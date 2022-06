Lily in radio con il brano “Macchina del tempo”

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Macchina del tempo” (BIT Records), il nuovo singolo di Lily

Il brano racconta del tempo che passa, di come spesso si vorrebbe fermarlo o addirittura riavvolgerlo per provare a cambiarlo, anche se non è possibile. Si deve andare avanti e non fossilizzarsi sul passato perdendo la bussola. Il tempo, anche se è un concetto, esiste, e bisogna dargli il giusto peso per non perdersi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Il tempo è una cosa che mi spaventa da morire. Lo guardo scivolare come un fiume in piena, soprattutto negli ultimi anni, e vorrei avere il potere di fermarlo anche solo per un istante e guardare i momenti più significativi della mia vita. Allora, ho immaginato di salire con Doc e Marty sulla scintillante DeLorean e di tornare indietro, di vivere un’avventura attraversando il tempo e lo spazio. Immaginare è l’unico modo che conosco per fuggire dal peso del mondo e spero che questa canzone vi faccia venire voglia di pensare ad ogni cosa che vi ha portato fino a qui, ogni momento triste che vi ha fatto toccare il fondo, ma anche ogni momento che vi ha fatto toccare il sole. Con questa canzone, voglio che arrivi il messaggio che non serve a nulla fossilizzarsi sul passato, rimanere incastrati in quello che ormai è stato e che non potrà più essere non fa altro che far perdere tutto il bello e il percorso che è la vita. Il passato è storia, il futuro è un mistero ma il presente è un dono – cit. Maestro Hugwai da Kung fu Panda”.

Biografia

Federica Giglio, in arte Lily, classe 1994 vive a Castel Rozzone ma le sue origini sono legate alla Sardegna. Il nome Lily deriva dalla traduzione in inglese del suo cognome. Ama la musica, accanita lettrice di libri fantasy, amante della cultura giapponese e dei manga. Oltre che cantautrice è anche disegnatrice. Musicalmente ama il pop, il K.pop e il metal.

Inizia a cantare in alcuni gruppi pop/rock della bassa bergamasca. Dal 2020 scoperta da Max Buonomo (VaDema Music) entra a far parte della scuderia BIT Records. Con Stefano Di Meglio nella parte di producer musicale inizia a lavorare sulle proprie canzoni. All’inizio del 2021 pubblica il primo singolo “Lacrime di fuoco”, che parla di come l’essere umano debba imparare ad amarsi davvero, amare se stesso ancora prima che lo facciano gli altri. Ad ottobre 2021 pubblica il nuovo singolo “Canta all’anima”, che contiene all’interno anche una traccia in inglese “Frozen”.