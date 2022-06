I Management tornano con” Più mi odi più mi amo”

Arriva un altro singolo dei MANAGEMENT: “Più Mi Odi Più Mi Amo”, terzo estratto dell’atteso album in uscita nei prossimi mesi

Arriva un altro singolo dei MANAGEMENT: “Più Mi Odi Più Mi Amo”, terzo estratto dell’atteso album in uscita nei prossimi mesi su Garrincha Dischi. La band è pronta per tornare a calcare i palchi con un nuovo tour – curato da Kashmir Music – che partirà il 12 giugno da Roma e toccherà tutto lo Stivale.

Nella società degli hater sui social, la band trasforma l’odio che dilaga in carburante per nuova musica, confezionando un brano provocatorio ma, al tempo stesso, facile da ascoltare: uno slogan che con ironia apparentemente spensierata riafferma l’importanza, oggi più che mai, di amare se stessi. Così urgenza espressiva e carica creativa sfociano in una canzone che si appiccica in testa e invita a ballare al ritmo di un ritornello dissacrante e spregiudicato, ma decisamente memorabile, che fa venire voglia di festa sulle macerie.

«Secondo un vecchio proverbio – afferma la band – giudicare è il più grave dei peccati. Le persone che oggi chiamiamo hater, che povera vita devono avere per sprecarla in questo triste passatempo? Andrebbero più compatiti che biasimati. Forse, ogni loro tentativo di oscurare la tua luce è invece una torcia sulla tua strada. Una strada tutta tua, con le tue regole e i tuoi modi, che i malati di normalità non possono accettare. E poi, ogni volta che la gente parla di te, male o bene, esulta: vuol dire che quella gente è diventata il tuo pubblico, e non c’è pubblico senza spettacolo. Lo spettacolo sei tu, amati».