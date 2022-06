Gli Algiers apriranno il Lars Rock Fest 2022

Saranno gli americani Algiers ad aprire il Lars Rock Fest 2022 dall’8 al 10 luglio nei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), ancora una volta con ingresso gratuito

Dopo l’annuncio dei Nothing e dei Porridge Radio, entrambi protagonisti della seconda serata, il LARS ROCK FEST 2022 cala un altro asso e conferma che gli americani Algiers apriranno il festival come headliner, venerdì 8 luglio.

Gli Algiers sono la risposta musicale a questi tempi bui. Una band che non si limita a scuotere i pugni in aria, ma prende attivamente una posizione. Sempre molto informati su quello che accade nel mondo, gli Algiers rifiutano di accomodarsi a sedere per aspettare la rivoluzione, un atteggiamento proprio a molti artisti contemporanei che la band critica spesso.

Gli Algiers, condividendo le loro esperienze e gli ideali di sinistra maturati nella città di origine, Atlanta, dove sono stati testimoni della violenza raziale anche a livello istituzionale, si sono formati a Londra nel 2007 decidendo di fare musica insieme per dare voce alla forte volontà di resistere e lottare contro le ondate paralizzanti e destabilizzanti di frustrazione e disperazione.

Il loro vagabondaggio virtuale (e reale) e il fatto di vivere la band in una costante diaspora, con mai più di due membri nella stessa città contemporaneamente, porta gli Algiers ad avere sempre diversi punti di osservarzione, sia individuali che collettivi, riguardo alle ingiustizie del fascismo, le provocazioni sempre più evidenti della xenofobia inglese e americana. Tutto questo è come carburante che nel 2017 mette in moto la pubblicazione del loro album “The Underside of Power”. E’ seguito poi “There Is No Year”, prodotto da Randall Dunn e Ben Greenberg nel 2020.

In attesa di annunciare le altre band che completeranno il caleidoscopio indipendente del cartellone LARS ROCK FEST 2022, il festival conferma anche in questa edizione gli spazi dedicati al Mercatino del Disco e all’Open Book/Festival dell’editoria indipendente. Il mercatino garantirà ai visitatori numerosi stand di vinili e cd, nuovi ed usati, che uniranno ultime uscite a rarità per i collezionisti. Open Book invece sarà un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo visionario, libero e creativo della piccola e media editoria. Per tre giorni il festival dell’editoria offrirà un’immersione rigenerante nella resistenza culturale, a difesa della bibliodiversità e della pluralità di pensiero: tra libri e riviste, ci sarà la possibilità di farsi raccontare dagli editori le scelte editoriali, il catalogo e le genesi e il futuro dei progetti.

Per info e adesioni scrivere a cultura@assogec.it .

Il festival LARS ROCK FEST 2022 è realizzato dall’associazione culturale “GEC – Gruppo Effetti Collaterali” e si terrà nel weekend dall’8 al 10 luglio nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), come sempre con ingresso libero. l festival sarà preceduto da un’anteprima a pagamento (prevendite su ticketmaster e diyticket.it) che vedrà martedì 5 luglio il live di The Tallest Man On Earth sul palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG), una suggestiva location che ha visto lo svolgimento negli ultimi due anni di pandemia dello spin-off Zal Fest.