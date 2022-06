“Suede Deserto” è la nuova collezione di Malo Cashmere

Dalla grande grande esperienza manifatturiera di Malo Cashmere, nasce la capsule collection ribattezzata “Suede Deserto”

Dalla grande esperienza manifatturiera della maison fiorentina Malo, nasce la capsule collection “Suede Deserto”. Bomber, gonna, camicia over e bermuda, in pregiatissimo suede color deserto.

Il suede, materiale nobile, intramontabile ed estremamente elegante, che ricorda alla vista e al tatto la morbidezza del velluto, è arricchito dalla nappatura, un trattamento che lo rende liscio all’interno, e dall’antispolvero, un trattamento che evita la formazione di inestetismi sulla superficie.

Il bomber con chiusura a tre bottoni, la gonna a portafoglio, la camicia over da indossare sia come capospalla che da sola per un look mannish e il bermuda comfy-chic compongono la capsule “Suede Deserto” da indossare in città per uno stile urban-wild o nel tempo libero per un effetto dégagé.

Con la sua eleganza, la capsule in suede di Malo, è estremante versatile, perfetta per interpretare sia look sofisticati che sportivi.

La capsule in suede fa parte della nuova collezione PE 2022, En plein air. Una collezione che esprime tutta la voglia di vivere liberi e in sintonia con il mondo che ci circonda, senza rinunciare alla classe, al lusso soffuso e all’eccellenza firmati Malo.