Dean Lewis a ottobre ai Magazzini Generali di Milano

Dean Lewis, uno degli artisti più interessanti emersi negli ultimi anni, già disco di platino in più di 25 paesi, a Milano per un’unica imperdibile data italiana

Il cantautore australiano Dean Lewis ha annunciato il suo tour europeo che comprende anche un attesissimo concerto italiano che si terrà domenica 9 ottobre ai Magazzini Generali di Milano.

Dean Lewis ha oltre 5,6 miliardi di stream della sua musica con oltre 3,1 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È stato accolto nel club Spotify Billions per la sua canzone “Be Alright” e ha oltre 1 milione di follower su YouTube e 830.000 follower su Tik Tok. Il suo singolo più recente “Falling Up” ha ottenuto oltre 45 milioni di stream globali. Il 2019 ha visto Lewis registrare il sold out nei suoi tour negli Stati Uniti e in Australia oltre ad esibirsi nei principali festival europei per un totale di oltre 200 spettacoli in un anno. In Australia Lewis si è esibito sul main stage dello Splendor in the Grass e all’AFL Grand Final. Be Alright ha oltre 2,8 miliardi di stream e ha trascorso 5 settimane al primo posto nella classifica australiana. È stato certificato 11 volte platino in Australia, triplo platino negli Stati Uniti, platino nel Regno Unito e in altri 24 paesi.