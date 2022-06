“Multiculti supermarket” è il nuovo brano dei Management

I MANAGEMENT svelano “Multiculti Supermarket”, il secondo singolo estratto dal nuovo album in uscita per Garrincha Dischi

Dopo la title-track “Ansia Capitale”, il 22 aprile i MANAGEMENT svelano “Multiculti Supermarket”, il secondo singolo estratto dal nuovo album in uscita per Garrincha Dischi.

Con l’ironia irriverente che l’ha fatta apprezzare da pubblico e critica, la band denuncia una società unicamente fondata sul consumismo, dove «il mercato più florido», «la merce che si vende con più facilità» è l’odio: l’unico sentimento che ci accomuna tutti, senza alcuna distinzione culturale. Parole dure e provocatorie che ritraggono uno scenario terribilmente attuale, mentre il sound danzereccio invita a ballare su un mondo alla rovescia.

«Qual è la roba che si vende meglio? Da quando esiste l’uomo, qual è il mercato più florido, che non ha mai avuto crisi? Il sesso? Ma va. Pensateci bene. Stiamo parlando dell’odio. Da sempre, in ogni periodo storico e in ogni posto del mondo, l’odio è la merce che si vende con più facilità. E questo vale per tutti, per tutte le culture. Una cosa che ci accomuna, che dovrebbe farci sentire fratelli, pensa un po’».

BIOGRAFIA

I Management sono una band elettro-cantautoriale abruzzese guidata da Luca Romagnoli e Marco ‘Diniz’ Di Nardo. L’esordio ufficiale risale al 2012, quando danno alle stampe l’album “AUFF!!” (MArteLabel).

Nel 2014 esce “McMAO” (MArtelabel / Color Sound Alternative Produzioni, distribuito Universal Music Italia). Anche per questa uscita si avvale della collaborazione di Manuele Fusaroli, nonché di uno dei massimi esponenti della New Pop italiana e del gruppo Newbrow italiano, Giuseppe Veneziano.

Per il tour 2013 e il secondo album del 2014 riceve dal MEI i premi come miglior band live e miglior band indie italiana. Nel 2015 la band entra a far parte della Tempesta Dischi e con la produzione artistica di Giulio ‘Ragno’ Favero de Il Teatro degli Orrori, realizza l’album “I Love You”. Sempre per La Tempesta Dischi, in collaborazione con Garrincha Dischi, esce a marzo 2017 il quarto album in studio “Un incubo stupendo” sotto la produzione artistica di Marco ‘Diniz’ Di Nardo.

Nel 2018 la band firma con Universal Music Italia / Island Records e pubblica online il singolo “Kate Moss”, che vede la produzione artistica di Antonio Filippelli.

L’8 novembre 2019 esce il singolo “Come la luna”, che anticipa il nuovo album “Sumo”, pubblicato per Full Heads e distribuito da Believe Digital / Audioglobe, prodotto da Marco ‘Diniz’ Di Nardo, mixato e masterizzato da Andrea Suriani.

Il 15 marzo 2022, in occasione del decimo anniversario dell’album d’esordio “AUFF!!”, annunciano l’ingresso nel roster di Garrincha Dischi con il rework del brano “Pornobisogno”, che si avvale dell’inedita collaborazione con Fumettibrutti – fenomeno del fumetto italiano, che oltre a firmare la copertina ha prestato la voce al brano – e il neonato collettivo di producer VillaBolos – capitanato da Andrea ‘Sollo’ Sologni dei Gazebo Penguins, già al lavoro con artisti del calibro di Salmo.

Il 1° aprile esce la title-track “Ansia Capitale”, seguita dal singolo “Multi Culti Supermarket”, primi estratti dell’atteso album in arrivo il 10 giugno.