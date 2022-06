Dal 12 giugno l’orario estivo 2022 di Trenitalia: le novità

Orari, servizi e promozioni per una “summer experience” con l’orario estivo di Trenitalia attivo da domenica 12 giugno 2022

Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

Tra i principali obiettivi, proporre un’esperienza di viaggio sempre più conveniente, multimodale e sostenibile, che mira ad andare oltre al semplice viaggio in treno, grazie a un’offerta quanto più possibile door-to-door e personalizzata, ossia in grado di modellarsi sulle differenti esigenze di chi sceglie il trasporto green anche per svago e turismo. Elemento portante il rafforzamento dell’integrazione modale fra i mezzi di trasporto gestiti dalle società appartenenti al polo prestando sempre maggiore attenzione alla qualità e all’efficacia dei servizi di primo e ultimo miglio, quelli offerti nelle fasi che precedono e seguono lo spostamento in treno, il tutto grazie anche a specifici accordi con altri partner della mobilità condivisa e collettiva.

Nell’estate 2022, saranno oltre 240 le Frecce che circoleranno ogni giorno, con più fermate dedicate al turismo estivo, per garantire collegamenti sempre più capillari. Maggiori collegamenti e fermate anche per i 124 Intercity Giorno e Notte che viaggiano sul territorio nazionale. Aumentano, inoltre, durante i mesi estivi, i collegamenti e le fermate per i 6.800 Regionali, con la conferma dei collegamenti Line per raggiungere in treno le migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave). Più treni e collegamenti da e per l’estero, in aumento rispetto al periodo pre-Covid, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania.

Una delle missioni del polo “Passeggeri” è dare impulso allo sviluppo turistico italiano, con collegamenti frequenti e capillari attraverso l’integrazione delle società del Gruppo che si occupano di trasporto di viaggiatori su ferro e gomma, con offerte e promozioni dedicate a chi sceglie la convenienza dei mezzi di trasporto collettivo per raggiungere le mete di vacanza, salvaguardando anche l’ambiente. Migliora anche l’integrazione con altri mezzi di trasporto, fra questi la bici con oltre 20mila posti al giorno a disposizione sui convogli di Trenitalia.

La nuova esperienza di Trenitalia passa anche per l’unione delle tre porte di accesso del Paese, stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, grazie anche all’introduzione di Frecce tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli, che si aggiungono alle Frecce da/per Venezia, Padova, Bologna, Firenze, e la sperimentazione di un servizio che permetterà di effettuare il check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza.

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Si conferma, infine, il supporto del polo “Passeggeri” al mondo dell’arte, della cultura, dell’intrattenimento e dello sport, portando i fan ai grandi concerti musicali live in programma da Nord a Sud e affiancando i più importanti eventi sportivi della stagione.