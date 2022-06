Spumante365 sbarca al Wine Sicily con una Masterclass

Spumante365 sbarca al Wine Sicily con una speciale Masterclass sulle bollicine italiane: appuntamento dal 4 al 6 giugno a Palermo

Spumante365, la nota piattaforma dedicata unicamente alle bollicine made in Italy, si presenta per la prima volta al pubblico siciliano, durante la tre giorni di Wine Sicily, presso Palazzo Riso a Palermo dal 4 al 6 giugno.

Questa start up innovativa, frutto dell’intuito di Marco Duò, Founder & Ceo, sarà l’unica a presentare una Masterclass dedicata unicamente agli spumanti italiani, domenica 5 giugno alle 17.30. Quattro i vini in degustazione, nell’affascinante formula del blind tasting, tutti provenienti dalla selezione di piccoli produttori presentati da Spumante365. L’e-commerce sarà presente anche con un suo banco di degustazione, dove assaggiare le ultime novità entrate a far parte della loro offerta, tutti rigorosamente piccoli produttori made in italy.

Un e-commerce unico per svariati motivi, Spumante365, non solo perché è la prima e la sola enoteca digitale dedicata esclusivamente al mondo delle bollicine italiane, ma perché in solo un anno ha bruciato le tappe di crescita, al punto da essere già pronta, prima dell’estate, al secondo round di finanziamento per lanciare l’internazionalizzazione e la distribuzione professionale entro fine anno. Risultati importanti non solo per l’azienda, ma anche per le piccole e medie cantine italiane selezionate dalla piattaforma, che saranno traghettate verso altri mercati esteri. Il 70% delle cantine presenti in Spumante365 sono di piccole realtà, alcune delle quali con poche migliaia di bottiglie prodotte, incapaci quindi di affacciarsi ai mercati esteri.

WINE SICILY: INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI INGRESSI

https://lasettimanadelvino.it/

INFORMAZIONI SPUMANTE365

Sito: spumante365.com