L’Elfo e Niko Pandetta duettano in “Elefantino”

L’Elfo & Niko Pandetta insieme nel brano “Elefantino”: il nuovo singolo e videoclip disponibile in digitale e su YouTube

L’artista catanese L’ELFO torna sulle piattaforme digitali a breve distanza dalla pubblicazione dell’EP MILORD, il progetto più sperimentale della sua discografia, pubblicato lo scorso 25 febbraio. Un antipasto che ha preparato il terreno per il ritorno di una leggenda del rap catanese alla sua indole street, che i suoi fan hanno sempre amato. Ora è infatti disponibile in streaming e su YouTube ELEFANTINO, il nuovo singolo esplosivo in collaborazione con il conterraneo NIKO PANDETTA.

ELEFANTINO, pubblicato ancora una volta per Magnitudo/powered by Time Records e prodotto dal producer multiplatino DAT BOI DEE, è una hit che omaggia sin dal titolo uno dei simboli di Catania, città di origine dei due artisti. Questa inedita collaborazione scuoterà la scena siciliana e non solo, con un omaggio-tributo speciale alle comuni origini de L’Elfo e Niko Pandetta.

“Un pezzo street per tornare a masticare l’asfalto, che in realtà non ho mai abbandonato”, afferma L’Elfo. “L’unione tra due amici cresciuti nella stessa città che hanno avuto una vita burrascosa anche se molto diversa: non poteva che risultare una vera fucilata!”.

Il dialetto catanese è di nuovo protagonista assoluto di questa nuova release, seguendo il filone di brani di successo come Made in Catania e Sangue catanese che hanno reso celebre lo stile de L’Elfo nel corso degli ultimi anni. Su una produzione dal sapore fresco e attuale, i flow de L’Elfo e di Niko Pandetta si intrecciano per conquistare a colpi di rime la propria città ancora una volta.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Graziano Piazza disponibile su YouTube. Le immagini rispecchiano il forte sapore street del singolo, il quale rappresenta un ulteriore tassello della produzione musicale de L’Elfo, che avanza senza sosta in questo 2022 ancora ricco di novità nel prossimo futuro.