“Come ti divento bella” su Rai Movie: la trama del film

Prima serata in commedia su Rai Movie con “Come ti divento bella”: la trama del film, nel cast Amy Schumer e Michelle Williams

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone, sabato 4 giugno alle 21.10, “Come ti divento bella”, una commedia diretta da Abby Kohn e Marc Silverstein con Amy Schumer e Michelle Williams.

Renee Bennett è una giovane ragazza di New York costantemente emarginata per il suo aspetto fisico. Quando entra in un negozio per fare shopping, le commesse le fanno palesemente capire che è troppo grassa per quel tipo di abbigliamento o quando si registra su siti di appuntamenti, non riceve alcuna richiesta perché le foto non sono appetibili secondo gli standard della società americana.

La sua vita cambia radicalmente quando un giorno, durante una lezione di spinning, cade e batte la testa molto forte. Quando si risveglia la percezione di se stessa e del suo corpo è completamente cambiata: si vede bella e irresistibile.