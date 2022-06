Colorblock è la nuova collezione Ray-Ban

Ray-Ban è pronta a gettarsi nella mischia estiva con una nuovissima Special Edition di occhiali. arriva Colorblock

Nell’estate 2022, colore significa divertimento, e Ray-Ban è pronta a gettarsi nella mischia con una nuovissima Special Edition. Un cocktail di luci e colori, con montature trasparenti e lenti e cordini abbinati, per dipingere il futuro con l’anticonformista per eccellenza: il Wayfarer, simbolo immortale della cultura giovanile. Protagonista della Rock Revolution degli anni Sessanta, della scena artistica anni Ottanta e della cultura hip-hop degli anni Novanta, il Wayfarer arriva nel 2022 con tutta la sua energia.

Ispirate alle forme fluide e alle tonalità brillanti dell’arte digitale, le intense tinte di questa collezione creano una palette all’insegna dei contrasti, destinata a distinguersi come autentico must-have. Attenuando i confini tra il mondo reale e la realtà virtuale, la vivacità dei contrasti crea uno spettro cromatico universale pieno di ottimismo, per una stagione pronta a sorprenderci con un’esplosione di vitalità.

L’estate è in arrivo e con lei una luce tutta nuova. Con 4 combinazioni Colorblock trasparenti, la Special Edition dà voce alle tendenze più esaltanti della stagione, con abbinamenti inattesi ma complementari e uno stile contemporaneo. Inoltre, per chi vuole spingersi ancora oltre, la Special Edition prevede due opzioni di lenti premium: le avanzatissime lenti Chromance, con accentuazione dei contrasti e filtro polarizzante, che migliorano la nitidezza visiva e la percezione dei colori, oppure le lenti in cristallo con tecnologia Transitions, in grado di adattarsi in modo fluido a tutte le condizioni di luce, dall’illuminazione artificiale più intensa al buio della notte, per un comfort ottimale in qualsiasi situazione.

Quest’anno Ray-Ban sarà presente in selezionati festival di tutto il mondo, e la Colorblock Collection protagonista. Pensata per regalare la libertà di vivere qualsiasi esperienza senza dubbi o esitazioni, la collezione prevede un cordino abbinato Ray-Ban per ogni modello. Perfetta per lasciarsi travolgere dall’atmosfera dei festival, questa collezione audace e luminosa non rischia mai di passare inosservata.

Gli elementi visivi della campagna sono stati realizzati in esclusiva da Donna Adi, artista e creative director di Los Angeles, capace di combinare illustrazioni vibranti con fotografie di moda e lifestyle, per riflettere lo spirito e l’energia dei modelli Colorblock. La collezione sarà disponibile su Ray-Ban.com e presso i negozi Ray-Ban e alcuni punti vendita retail e wholesale di EssilorLuxottica a partire da aprile 2022.