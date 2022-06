Su Rai Movie “Ayla – La figlia senza nome”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Ayla – La figlia senza nome” diretto da Can Ulkay. Nel cast, İsmail Hacıoğlu e Kim Seol e Ali Atay

“Ayla – La figlia senza nome” è il film diretto da Can Ulkay in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) venerdì 3 giugno in prima serata alle 21.10. Nel 1950, durante la Guerra di Corea, il generale turco Suleyman salva una bambina, abbandonata in un campo di battaglia, e la porta con sé alla base militare. L’uomo adotta la piccola e la chiama Alya, stringendo con lei un rapporto sempre più tenero e profondo. Ma quando il conflitto è prossimo alla conclusione, i due rischiano di separarsi per sempre: le truppe turche devono far ritorno in patria e Suleyman lascia Ayla in un orfanotrofio, con la speranza un giorno di andare a riprenderla. Nel cast, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Ali Atay, Murat Yildirim, Çetin Tekindor, Lee Kyung-jin.