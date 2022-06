“Sogni Lucidi” è il nuovo EP del rapper Gielle

Disponibile online in tutte le piattaforme digitali “Sogni Lucidi”, il nuovo album del rapper classe 1998 Gielle

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Sogni Lucidi”, il nuovo EP di Gielle (clicca qui per pre-save), rapper palermitano classe 98. Il disco è composto da sei tracce che rispecchiano la voglia di sperimentare e mixare generi diversi, dal lo-fi, all’R’n’B, passando per l’elettronica.

Un disco che rappresenta il bisogno di esplorare e adattare la voce e lo stile a nuovi beat: il primo brano è “Note”, che parla di fiducia in sé stessi e di impegno. La perseveranza premia sempre e soltanto coloro che hanno un obiettivo e solo così possono realizzare i propri sogni. Si passa poi all’R’n’B con “Niente di male” che sottolinea l’importanza delle buone vibrazioni e la necessità di allontanare tutte quelle relazioni tossiche che possono minarle. Invece con “Onirico” (guarda video), primo estratto dell’EP, viene elogiata la vita quotidiana e la voglia di vivere il più intensamente possibile. Lasciare il passato alle spalle senza mai dimenticarlo perché, nonostante tutto, è sempre parte integrante di noi. Prosegue con “Uh La La” e poi “Chimica”, una straordinaria esternazione dell’amore a prima vista. Il rapper insieme all’artista palermitana Sofia Nuccio mettono in musica le loro esperienze d’amore riscoprendo la chimica e il suo ruolo fondamentale tra due amanti. L’Ep si chiude con “Blu Sago”, che parla della fortuna come componente non sufficiente al raggiungimento dei traguardi. È necessario lavorare continuamente fino a raggiungere gli obiettivi. In altre parole, coronare quei sogni che vale la pena vivere lucidamente.

“Sogni Lucidi” è prodotto da Dario Pellerito (beat, rec, mix e master), presso Adistudio di Palermo. “Note”, “Onirico” e “Blu Sago” scritte da Gielle e beat di Dario Pellerito, mentre “Uh La La” è un feat con Andy. L’EP è composto da un altro feat in “Chimica” con Sofia Nuccio.

Giorgio Leonardi, in arte Gielle, rapper classe 98. Sin da piccolo appassionato di poesia e musica, comincia a scrivere i suoi primi testi in rima su basi hip hop alle scuole medie. Con gli anni la passione diventa sempre più forte fino a concretizzarsi solo nel 2016, in cui incide il suo primo brano. Da lì comincia il suo percorso artistico attraverso svariate collaborazioni con artisti e produttori della realtà palermitana, partecipando anche a diversi contest. Negli anni sperimenta diversi generi e svariati stili di scrittura fino ad arrivare al sound che lo contraddistingue oggi.

