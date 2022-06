Previsioni meteo 3 giugno 2022: ondata di caldo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 giugno 2022: temperature in aumento nel corso del fine settimana, il picco entro domenica

Il Ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà in larga parte caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano e da condizioni meteo stabili e soleggiate, con caldo in aumento dopo la breve parentesi più instabile dei giorni scorsi. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo rispetto alle ultime ore: i cieli risulteranno sereni o con innocue velature su tutta la Penisola, mentre i valori termici aumenteranno ulteriormente specie al Centro-Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il caldo africano diverrà gradualmente più intenso nel corso del weekend, con massime diffusamente superiori ai 30-32 gradi sulle aree interne. Domenica raggiungeremo il picco dell’ondata di caldo con punte di 36-38 gradi sulle zone interne del Sud (specie Sicilia, Calabria e Puglia), fino a 38-40 gradi in Sardegna, 34-36 al Centro. Il sole non mancherà anche al Nord, che tuttavia sarà lambito da infiltrazioni di aria più instabile atlantica, in scorrimento lungo il bordo dell’alta pressione africana. Avremo dunque a tratti della nuvolosità irregolare di passaggio, con possibilità di qualche rovescio o temporale.

Intanto per oggi, venerdì 3 giugno 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, compatta sulle regioni di nord-ovest con possibilità di piogge o acquazzoni sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità con acquazzoni e temporali sull’arco alpino ma localmente anche su Liguria, Piemonte e Lombardia, molte nubi altrove ma senza fenomeni associati. In serata residue precipitazioni sulle Alpi e localmente su Veneto e Friuli, più asciutto con molte nubi altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio isolate piogge sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sui settori interni Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità compatta sulla Sardegna. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo al Nord, minime e massime in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.