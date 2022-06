Non solo calcio: ecco gli sport più praticati in Italia

Il nostro Paese, si sa, ha valorizzato nel corso degli anni molti tipi di sport. La nostra tradizione sportiva è consolidata e particolarmente vincente. Anche per questo motivo, sono sempre di più le persone comuni che decidono di praticare sport a diversi livelli. La passione per lo sport degli italiani è sicuramente dimostrata dal fatto che questi seguano particolarmente gli eventi sportivi: dal calcio, passando per il basket, sono sempre di più gli italiani che rimangono incollati alle TV o alle radio durante eventi sportivi di interesse nazionale. Ma, effettivamente, quali sono gli sport più seguiti e praticati in Italia? Ecco una panoramica generale.

Ecco gli sport più seguiti e praticati

Siamo in Italia e non fare riferimento al calcio come uno degli sport più amati e seguiti è impossibile. La stessa industria sportiva attorno a questo sport, in Italia, è la più sviluppata e maggiormente importante. Si tratta dello sport più seguito e al contempo dello sport più praticato: sui 15 milioni di italiani, maggiorenni, che sono soliti praticare attività fisica regolare, è proprio il calcio ad essere in cima alla lista. La sua importanza e fama la si può persino riscontrare nella enorme presenza di eventi sulle piattaforme come Eurobet scommesse, a dimostrazione del fatto che si tratti di un gioco particolarmente amato.

Potrebbe sembrare strano, ma tra gli sport più praticati, ancor più che seguiti, figura anche il nuoto. D’altronde, si tratta di un’attività che viene spesso eseguita anche in tenera età e che permette di sviluppare il fisico sotto diversi punti di vista: persino correggere eventuali errori fisici e di postura.

Eccezionale, poi, il successo che ha riscosso e sta riscuotendo il basket in Italia, specie negli ultimi decenni. Si tratta di uno sport che è nato molto lontano rispetto al Belpaese, parliamo degli Stati Uniti d’America, ma che si è affermato moltissimo ultimamente. Il livello dei nostri campionati ha cominciato ad alzarsi in maniera molto significativa e abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni persino degli esempi di talenti nostrani che hanno giocato nel campionato più impegnativo che ci sia, ovvero l’NBA (vedasi Bargnani e Gallinari, per esempio). Questo ha spinto molti giovani ad avvicinarsi sempre di più ad uno sport che prima era meno considerato: oggi il basket è tra gli sport anche più praticati, oltre che seguiti.

Stesso discorso vale per il tennis, un’attività che prima era intesa principalmente come sport “d’elite” e che al giorno d’oggi ha avvicinato tantissimi giovani. Un talento che sta facendo molto parlare di sé, a neanche 22 anni, è sicuramente Jannik Sinner, altoatesino che sta dimostrando doti impressionanti.

Infine, tra gli sport più seguiti e ora praticati, c’è il rugby. Si tratta di uno sport che ha visto una serie di rivisitazioni nel corso degli anni, vedasi Football americano, ma che nella sua struttura originaria è ancora molto amato in Europa. Non dimentichiamo che, seppur senza ottenere risultati memorabili, l’Italia partecipa ormai da diversi anni al Sei Nazioni.