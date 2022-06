MALO presenta una nuova collezione di borse

Malo lancia per la PE2022 una collezione di borse tra heritage e must have estivi, realizzate interamente in Italia

Malo, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, lancia per la PE2022 una collezione di borse tra heritage e must have estivi. Realizzate interamente in Italia, nei laboratori toscani, grazie alle mani esperte dei più bravi pellettieri della Toscana e degli storici tessutai fiorentini, le borse firmate Malo, rappresentano non solo uno stile senza tempo ma anche l’espressione dell’eccellenza manifatturiera Made in Italy, celebre in tutto il mondo. Nello studio e nella progettazione di questa collezione, Malo ha volutamente dato rilievo al comfort delle borse, oltre che all’estetica, per dare vita ad accessori icona di stile, ma anche funzionali e dunque leggeri, utili e confortevoli.

Heritage: New Velvet bag

Malo rispolvera il suo prezioso archivio per rieditare in chiave moderna la sua storica “Velvet”, una borsa unica da sempre sinonimo di artigianalità ed eleganza, il cui nome deriva dall’iconico il manico in velluto, intrecciato rigorosamente a mano, allora come oggi. Un recupero dell’heritage per rendere omaggio alla storia del brand che, proprio quest’anno, celebra 50 anni di storia. Nascono così la New Velvet in pelle e la New Velvet tricot.

La New Velvet in pelle bianca o bianca e blu è un perfetto equilibrio tra un bauletto e una piccola sacca sottospalla. Dettagli accuratamente studiati e tutti realizzati a mano. La funzionalità della borsa è rimasta pressoché invariata con la sua apertura lampo, le comode tasche interne e le maniglie sottospalla. La pelle, estremamente morbida e allo stesso tempo resistente, proviene da allevamenti europei ed è trattata con una concia speciale priva di metalli pesanti e dunque ecologica. I dettagli sono in ottone metal free con finitura color palladio.

La New Velvet tricot è realizzata con fettucce in 100% cotone intessute con punto uncinetto e punto canestro dalle esperte mani magliaie. Questa borsa, pur essendo realizzata in un materiale inusuale per la pelletteria, presenta un corpo morbido ma allo stesso tempo resistente e strutturato, grazie all’uso di un particolare rinforzo. I colori vivaci contraddistinguono questa versione tricot: bianco, azalea e lime. Anche in questo caso i dettagli in pelle e in ottone sono metal free.

Per entrambe le versioni della New Velvet, le maniglie sono impreziosite dai classici intrecci, tratto distintivo delle borse storiche Malo, dove il colore del velluto è stato realizzato appositamente per il brand nella tonalità blu Malo.

Must have estivi: shopping bag

La shopping Malo è un vero must have della stagione estiva. La dimensione medio grande, la portabilità a mano ma anche a spalla, la capienza e le comode tasche interne la rendono una borsa ideale per numerose occasioni in città ma anche come compagna di viaggio nei weekend fuoriporta o durante le vacanze. La scelta dei materiali e dei colori la rendono una borsa estiva e raffinata, ricercata e classica. La maniglia in mignon di pelle intrecciato a mano la rende iconica e preziosa.

La versione in canvas 100% cotone, un tessuto naturale, ecologico e riciclabile, noto soprattutto per la sua particolare resistenza, presenta un elegante maxi logo tono su tono, la versione in rafia è realizzata in cotone riciclato e rafia certificata FSC che ne garantisce il rispetto per l’ambiente, lavorati su un telaio a navetta. La shopping in rafia presenta maxi logo nero a contrasto e si abbina alle ciabattine anch’esse in rafia.

Shop online: malo.it