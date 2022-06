“Lividi” è il nuovo brano di Barbato

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Lividi”, il nuovo singolo di Barbato fuori per l’etichetta genovese Pioggia Rossa Dischi

Dopo gli spazi assolati di DOMENICA, BARBATO torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con LIVIDI, un brano energico e profondo, dedicato alla precarietà dei nostri tempi che pervade – anche e inevitabilmente – i rapporti umani.

“Come istantanee raccolte e conservate sotto pelle, i ricordi riaffiorano come lividi e pesano sul presente, alla continua ricerca di un equilibrio in un mare di incertezze.”

LIVIDI, che come DOMENICA nasce dalla sua felice collaborazione con l’etichetta indipendente genovese Pioggia Rossa Dischi, parla della fatica che facciamo per rimanere in equilibrio, tra opinioni e rimorsi, coinvolti in relazioni che talvolta ci fanno sentire perduti. La ricerca di un senso di stabilità, che non ci faccia per forza sentire soli davanti alle questioni della vita, è come una lunga camminata, che possiamo affrontare senza ansie solo se accettiamo di lasciarci andare, concedendoci senza riserve.

BARBATO è un cantautore campano, capace di trasporre in musica e parole emozioni complesse, senza avere la necessità di costruire testi macchinosi e cercando, allo stesso tempo, un sound che vesta perfettamente l’indie contemporaneo, tra contaminazioni rock, pop e folk.

“Come trovare un equilibrio per cercare una ragione / ed avere un’opinione per morire con coerenza.”

Link a LIVIDI: ​​https://spoti.fi/3L6HYXk